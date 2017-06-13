Источник: организатор убийства Политковской умер за решеткой

Лом-Али Гайтукаев, получивший пожизненный срок по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, скончался в колонии.
Точная причина смерти не называется. Гайтукаев страдал целым рядом болезней, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Официально информация о смерти осужденного пока не подтверждена.
Напомним, Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Злоумышленник несколько раз выстрелил в журналистку «Новой газеты» в лифте ее дома на Лесной улице в центре Москвы.
были приговорены к пожизненным срокам. Кроме того, бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии, а братья киллера Джабраил и Ибрагим, следившие за журналисткой, — 14 и 12 лет заключения соответственно.
Официально информация о смерти осужденного пока не подтверждена.
Напомним, Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Злоумышленник несколько раз выстрелил в журналистку «Новой газеты» в лифте ее дома на Лесной улице в центре Москвы.
были приговорены к пожизненным срокам. Кроме того, бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии, а братья киллера Джабраил и Ибрагим, следившие за журналисткой, — 14 и 12 лет заключения соответственно.
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