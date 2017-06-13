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  • 13.06, 13:02

    В Москве из больницы сбежала раненная в живот беременная женщина

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    В Москве из больницы сбежала раненная в живот беременная женщина

    В Москве из больницы сбежала раненная в живот беременная женщина

    В Москве беременная женщина сбежала из больницы имени Боткина, отказавшись от медицинской помощи.

    Раненую беременную москвичку доставили в больницу им. Боткина после инцидента на Белорусском вокзале. По предварительным данным, у входа в метро на женщину напали неизвестные, выстрелив в нее из травматического оружия, сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Москва».

    У пострадавшей — ранение передней поверхности брюшной стенки, а также огнестрельное ранение левой голени. Сотрудники больницы сообщили, что 28-летняя женщина находится на 13-й неделе беременности.

    Раненая отказалась от медицинской помощи и покинула больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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