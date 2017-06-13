Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным
экс-директора ФСИН России Александра Реймера, который проходил по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.
Экс-директору ФСИН России Александру Реймеру, обвиняемому в афере с электронными браслетами почти на три миллиарда рублей, вынесли обвинительный приговор. Суд также признал виновным бывшего замглавы ведомства Криволапова и директора Центра информационно-технического обеспечения и связи Определенова.
Елена Аверченко, судья: «Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений».
был нанесен ущерб почти в три миллиарда рублей.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград.
Елена Аверченко, судья: «Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений».
был нанесен ущерб почти в три миллиарда рублей.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград.
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