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  • 13.06, 13:02

    Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным по делу о мошенничестве

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    Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным по делу о мошенничестве

    <nobr>Экс-глава</nobr> ФСИН Реймер признан виновным по делу о мошенничестве

    Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН России Александра Реймера, который проходил по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

    Экс-директору ФСИН России Александру Реймеру, обвиняемому в афере с электронными браслетами почти на три миллиарда рублей, вынесли обвинительный приговор. Суд также признал виновным бывшего замглавы ведомства Криволапова и директора Центра информационно-технического обеспечения и связи Определенова.

    Елена Аверченко, судья: «Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений».

    По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов. При этом госзаказ они разместили без конкурса. Сами браслеты производились другим предприятием и после поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Таким образом, бюджету России был нанесен ущерб почти в три миллиарда рублей.

    Ранее прокурор попросил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград.


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