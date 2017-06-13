Подростку оторвало руку при взрыве самодельной бомбы в центре Москвы

Полицейские выясняют причину взрыва в доме на Покровском бульваре.
Взрыв прогремел в одной из квартир. Ударной волной в доме выбило стекла.
При взрыве серьезно пострадал 16-летний подросток, находившийся в квартире один. Ему оторвало левую кисть и повредило правую. Также подросток получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки и травмы плеч. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «минно-взрывная травма».
Как сообщает агентство «Москва», полиция нашла в квартире фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества — легко взрывающейся смеси, которая используется в качестве детонатора.
При взрыве серьезно пострадал 16-летний подросток, находившийся в квартире один. Ему оторвало левую кисть и повредило правую. Также подросток получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки и травмы плеч. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «минно-взрывная травма».
Как сообщает агентство «Москва», полиция нашла в квартире фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества — легко взрывающейся смеси, которая используется в качестве детонатора.
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