Воздухоплаватели со всего мира встретились на соревнованиях под Псковом

В Псковской области стартовала Международная встреча воздухоплавателей. В Великих Луках она проходит уже в 22-й раз. Спортсмены из России, Белоруссии, Польши, Словакии соревнуются в мастерстве управления воздушными шарами.

Солнце появляется над горизонтом — самое время заняться сперва надувательством, потом немного погазовать, чтобы нагреть воздух в шаре, а дальше законы физики и страсть к путешествиям сами потянут в небо.



Внизу ветер быстро тянет в одну сторону, вверху потише — и в другую. Какие-то невидимые воздушные маршруты, которые пилот, определяет по приборам, ну или просто чувствует, а затем ловит с помощью горелки и клапана на шаре.



Михаил Баканов, воздухоплаватель: «Мы с ветром управляем вместе. Чтобы потоки ловить, нужны руки и голова».



Но, хотя здесь и идут соревнования, все очень размеренно. Даже спортивный полет — прежде всего красивое путешествие, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.