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  • 13.06, 11:31
    Воздухоплаватели со всего мира встретились на соревнованиях под Псковом. воздухоплавание, Псковская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Воздухоплаватели со всего мира встретились на соревнованиях под Псковом

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    Воздухоплаватели со всего мира встретились на соревнованиях под Псковом

    Воздухоплаватели со всего мира встретились на соревнованиях под Псковом

      В Псковской области стартовала Международная встреча воздухоплавателей. В Великих Луках она проходит уже в 22-й раз. Спортсмены из России, Белоруссии, Польши, Словакии соревнуются в мастерстве управления воздушными шарами.

      Солнце появляется над горизонтом — самое время заняться сперва надувательством, потом немного погазовать, чтобы нагреть воздух в шаре, а дальше законы физики и страсть к путешествиям сами потянут в небо.

      Внизу ветер быстро тянет в одну сторону, вверху потише — и в другую. Какие-то невидимые воздушные маршруты, которые пилот, определяет по приборам, ну или просто чувствует, а затем ловит с помощью горелки и клапана на шаре.

      Михаил Баканов, воздухоплаватель: «Мы с ветром управляем вместе. Чтобы потоки ловить, нужны руки и голова».

      Но, хотя здесь и идут соревнования, все очень размеренно. Даже спортивный полет — прежде всего красивое путешествие, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.

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