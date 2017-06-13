СМИ выяснили, сколько денег похитили с карт россиян за год

Объем краж с банковских карт россиян сократился за год более чем на половину, а именно — на 55%. Эксперты считают, что помогло этому повышение уровня кибербезопасности банков.
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Объем хищений с банковских карт россиян составил 1 миллиард и 700 млнов рублей за первые пять месяцев 2017-го. Такие цифры приводятся в специальном исследовании газеты «Известия».
Почти половину денег преступники украли с помощью скимминга. Это самый простой способ хищения денег в оффлайне. На банкомат ставят специальное устройство, которое считывает номер вашей карты, срок ее действия и даже пин-код. Чтобы обезопасить себя от таких краж, лучше использовать банкоматы непосредственно в отделениях вашего банка.
А вот от банкоматов на улице и в торговых центрах лучше отказаться. Там мошенники орудуют чаще всего. В Интернете самый распространенный способ воровства — фишинг. У вас выуживают персональные данные при помощи сайтов двойников или рассылки вирусов.
Почти половину денег преступники украли с помощью скимминга. Это самый простой способ хищения денег в оффлайне. На банкомат ставят специальное устройство, которое считывает номер вашей карты, срок ее действия и даже пин-код. Чтобы обезопасить себя от таких краж, лучше использовать банкоматы непосредственно в отделениях вашего банка.
А вот от банкоматов на улице и в торговых центрах лучше отказаться. Там мошенники орудуют чаще всего. В Интернете самый распространенный способ воровства — фишинг. У вас выуживают персональные данные при помощи сайтов двойников или рассылки вирусов.
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