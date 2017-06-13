Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 11:32
    СМИ выяснили, сколько денег похитили с карт россиян за год. банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ выяснили, сколько денег похитили с карт россиян за год

    комментировать

    СМИ выяснили, сколько денег похитили с карт россиян за год

    СМИ выяснили, сколько денег похитили с карт россиян за год

      Объем краж с банковских карт россиян сократился за год более чем на половину, а именно — на 55%. Эксперты считают, что помогло этому повышение уровня кибербезопасности банков.

      Объем хищений с банковских карт россиян составил 1 миллиард и 700 млнов рублей за первые пять месяцев 2017-го. Такие цифры приводятся в специальном исследовании газеты «Известия».

      Почти половину денег преступники украли с помощью скимминга. Это самый простой способ хищения денег в оффлайне. На банкомат ставят специальное устройство, которое считывает номер вашей карты, срок ее действия и даже пин-код. Чтобы обезопасить себя от таких краж, лучше использовать банкоматы непосредственно в отделениях вашего банка.

      А вот от банкоматов на улице и в торговых центрах лучше отказаться. Там мошенники орудуют чаще всего. В Интернете самый распространенный способ воровства — фишинг. У вас выуживают персональные данные при помощи сайтов двойников или рассылки вирусов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru