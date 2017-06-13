Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 10:00

    Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности армии США

    комментировать

    Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности армии США

    Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности армии США

    Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что шокирован низким уровнем боеготовности американской армии.

    Такое заявление глава Пентагона сделал на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, сообщает France-Presse.

    Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Через четыре года после отставки я вернулся в Пентагон и был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов».

    Мэттис также попросил сенат предоставить доступ к информации о предложенном Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2018 год. Кроме того, министр обороны заявил, что в сложившихся условиях лишние военные базы на территории США надо закрыть, а на сэкономленные средства приобрести вертолеты, истребители или атомные подводные лодки.

    По его мнению, закрытие военных баз приведет к получению на ежегодной основе средств в размере двух миллиардов долларов или более. Этого хватит для покупки 300 боевых вертолетов Apache, или 120 истребителей-бомбардировщиков Super Hornet, или четырех атомных подводных лодок класса Virginia.

    Также Мэттис заявил, что Пентагон «в настоящее время располагает большим инфраструктурным потенциалом, чем необходимо для проведения операций».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru