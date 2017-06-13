Промоутерская компания Мэйуэзера забронировала арену в Лас-Вегасе

Промоутерская компания американского боксера Флойда Мэйуэзера зарезервировала на 26 августа арену в
Лас-Вегасе. СМИ предполагают, что для боя Мэйуэзера с Коннором Макгергором.
В середине мая президент UFC Дэйна Уайт заявил, что 28-летний ирландец подписал свою часть контракта на бой с Мэйуэзером, теперь идет работа со стороной американского боксера. В то же время 40-летний боксер попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается этого делать.
Бой между двумя звездами мирового спорта, если он все же состоится, пройдет по правилам бокса, отмечает ТАСС.
Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, не проигравший ни одного из 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
Бой между двумя звездами мирового спорта, если он все же состоится, пройдет по правилам бокса, отмечает ТАСС.
Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, не проигравший ни одного из 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
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