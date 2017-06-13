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  • 13.06, 02:25

    Промоутерская компания Мэйуэзера забронировала арену в Лас-Вегасе

    1 комментарий

    Промоутерская компания Мэйуэзера забронировала арену в Лас-Вегасе

    Промоутерская компания Мэйуэзера забронировала арену в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Промоутерская компания американского боксера Флойда Мэйуэзера зарезервировала на 26 августа арену в Лас-Вегасе. СМИ предполагают, что для боя Мэйуэзера с Коннором Макгергором.

    В середине мая президент UFC Дэйна Уайт заявил, что 28-летний ирландец подписал свою часть контракта на бой с Мэйуэзером, теперь идет работа со стороной американского боксера. В то же время 40-летний боксер попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается этого делать.

    Бой между двумя звездами мирового спорта, если он все же состоится, пройдет по правилам бокса, отмечает ТАСС.

    Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, не проигравший ни одного из 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

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