США признали самой «толстой» страной в мире

Свыше двух миллиардов людей по всему миру страдают от лишних килограммов и крайних форм ожирения, и лидером по числу таких людей являются Соединенные Штаты.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами к 2025 году достигнет 2,7 миллиарда.
Как заявляют ученые в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine, они провели первую глобальную «перепись» людей с лишним весом и изучили то, как ожирение и сопутствующие ему заболевания влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти людей. Ученым удалось проследить за тем, как распространялась эпидемия ожирения по 195 странам мира за последние 45 лет.
По подсчетам ученых, примерно 2,2 миллиарда людей во всех странах мира страдали от лишнего веса в 2015 году, и их число сегодня постоянно растет. Кроме того, примерно 100 миллионов детей и около 600 миллионов взрослых страдают от крайних форм ожирения, при развитии которой индекс массы тела превышает 30.
Число таких людей удвоилось по сравнению с 1980 годом сразу в 70 государствах и заметно выросло в других странах мира. Примерно четыре миллиона взрослых и детей умирают каждый год из-за проблем с весом и сопутствующих болезней.
Среди 20 самых населенных стран мира лидером в рейтинге являются США — свыше 13% молодых американцев и детей и 24% взрослых страдают от крайних форм ожирения. В Египте наблюдается рекордное число взрослых с лишними килограммами — здесь от ожирения страдает более трети населения. В Индии и в Китае доля подобных людей, наоборот, была достаточно скромной — около 3 и 5%. Самые худые страны, как обнаружили ученые, находятся в Южной и Юго-Восточной Азии — всего 1% жителей Бангладеш и Вьетнама страдают от проблем с ожирением.
Все это, считают ученые, говорит о необходимости координированной борьбы с ожирением на уровне ООН, без чего победить эпидемию лишнего веса будет невозможно.
Как заявляют ученые в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine, они провели первую глобальную «перепись» людей с лишним весом и изучили то, как ожирение и сопутствующие ему заболевания влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти людей. Ученым удалось проследить за тем, как распространялась эпидемия ожирения по 195 странам мира за последние 45 лет.
По подсчетам ученых, примерно 2,2 миллиарда людей во всех странах мира страдали от лишнего веса в 2015 году, и их число сегодня постоянно растет. Кроме того, примерно 100 миллионов детей и около 600 миллионов взрослых страдают от крайних форм ожирения, при развитии которой индекс массы тела превышает 30.
Число таких людей удвоилось по сравнению с 1980 годом сразу в 70 государствах и заметно выросло в других странах мира. Примерно четыре миллиона взрослых и детей умирают каждый год из-за проблем с весом и сопутствующих болезней.
Среди 20 самых населенных стран мира лидером в рейтинге являются США — свыше 13% молодых американцев и детей и 24% взрослых страдают от крайних форм ожирения. В Египте наблюдается рекордное число взрослых с лишними килограммами — здесь от ожирения страдает более трети населения. В Индии и в Китае доля подобных людей, наоборот, была достаточно скромной — около 3 и 5%. Самые худые страны, как обнаружили ученые, находятся в Южной и Юго-Восточной Азии — всего 1% жителей Бангладеш и Вьетнама страдают от проблем с ожирением.
Все это, считают ученые, говорит о необходимости координированной борьбы с ожирением на уровне ООН, без чего победить эпидемию лишнего веса будет невозможно.
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