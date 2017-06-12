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  • 12.06, 20:22
    «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве. Москва, курьезы, митинги и протесты, оппозиция, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве

    24 комментария
    «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве

    «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве

    «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве
    • Фото: twitter.com

      • Акция оппозиции в Москве прошла в атмосфере крайней разобщенности и неразберихи. После ее завершения соцсети наводнили курьезные посты и шутки.

      Проблемы у организаторов начались еще накануне. Предложение провести несогласованную акцию на Тверской поддержали не все. В результате часть активистов предпочла остаться на проспекте Академика Сахарова, где митинг был согласован с мэрией.

      Те, кто все же пошел на Тверскую, смешались с простыми отдыхающими. В результате происходящее напоминало какой-то компот: политические лозунги звучали на фоне исторических реконструкций, а люди фотографировались с полицейскими вместо того, чтобы им противостоять.




      Задержания некоторых оппозиционеров проводились на фоне улыбающихся граждан — то ли их сторонников, то ли простых прохожих.







      Появилась даже шутка, что один из оппозиционеров съел гречневую кашу в знак протеста против коррупции.




      «Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве. Москва, курьезы, митинги и протесты, оппозиция, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: Max Belkin /vk.com


      Шутили даже в Twitter либерального «Эха Москвы».




      Впрочем, некоторым было не до смеха. Один из жителей Москвы записал гневное видео, в котором пожаловался, что не смог посмотреть историческую реконструкцию на Тверской, ради которой и приехал в центр. Свое мнение по поводу происходящего выразили и сами актеры: «Полная хрень, клоунада полнейшая. Еще глупее, чем мы, выглядят».

      Итог всему произошедшему подвел правозащитник Лев Пономарёв, пришедший на место согласованной мэрией Москвы протестной акции на проспект Сахарова. Корреспонденту «Новой газеты» он заявил, что «Навальный подвел протестное движение».





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