«Клоунада полнейшая»: в соцсетях высмеяли акцию оппозиции в Москве

Брат и сестра встретились по разные стороны баррикад.. ох уж этот Шекспир.. pic.twitter.com/fYJq6PyLlh — Константин Рыков (@rykov) 12 июня 2017 г.

Народ спит на пуфиках на Тверской, а 100 метрах ОМОН задерживает и выдавливает в метро сторонников Навального: https://t.co/kpF1UWb76I pic.twitter.com/5sn2YiPHFs — Илья Варламов (@varlamov) 12 июня 2017 г.

Протест заканчивается, праздник продолжается! Дети бьют мешки! pic.twitter.com/jaQIhUnLT1 — Илья Варламов (@varlamov) 12 июня 2017 г.

Проблемы у организаторов начались еще накануне. Предложение провести несогласованную акцию на Тверской поддержали не все. В результате часть активистов предпочла остаться на проспекте Академика Сахарова, где митинг был согласован с мэрией.Те, кто все же пошел на Тверскую, смешались с простыми отдыхающими. В результате происходящее напоминало какой-то компот: политические лозунги звучали на фоне исторических реконструкций, а люди фотографировались с полицейскими вместо того, чтобы им противостоять.Задержания некоторых оппозиционеров проводились на фоне улыбающихся граждан — то ли их сторонников, то ли простых прохожих.Появилась даже шутка, что один из оппозиционеров съел гречневую кашу в знак протеста против коррупции.Шутили даже в Twitter либерального «Эха Москвы».Впрочем, некоторым было не до смеха. Один из жителей Москвы записал гневное видео, в котором пожаловался, что не смог посмотреть историческую реконструкцию на Тверской, ради которой и приехал в центр. Свое мнение по поводу происходящего выразили и сами актеры: «Полная хрень, клоунада полнейшая. Еще глупее, чем мы, выглядят».Итог всему произошедшему подвел правозащитник Лев Пономарёв, пришедший на место согласованной мэрией Москвы протестной акции на проспект Сахарова. Корреспонденту «Новой газеты» он заявил, что «Навальный подвел протестное движение».