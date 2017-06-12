Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России

Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, при этом сам полуостров газета назвала российским.
Британская газета Daily Mail в своем материале, который вышел сегодня, назвала Крым частью РФ. Речь в статье шла об обнаружении мины и ее уничтожении.
Daily Mail: «Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России».
Снаряд, о котором пишет издание, был идентифицирован как немецкая авиационная донная неконтактная мина типа LMB. Предположительно, она была сброшена на Крым во время авианалетов на Севастополь в 1941-м.
Мину нашли неподалеку от города, возле подводного газопровода. Специалисты отбуксировали ее подальше в море и подорвали с помощью современной робототехники. Операция по уничтожению снаряда прошла 8 июня.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. На голосовании за это решение высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. Тем не менее Украина и страны Запада не признали результаты волеизъявления крымчан.
Daily Mail: «Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России».
Снаряд, о котором пишет издание, был идентифицирован как немецкая авиационная донная неконтактная мина типа LMB. Предположительно, она была сброшена на Крым во время авианалетов на Севастополь в 1941-м.
Мину нашли неподалеку от города, возле подводного газопровода. Специалисты отбуксировали ее подальше в море и подорвали с помощью современной робототехники. Операция по уничтожению снаряда прошла 8 июня.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. На голосовании за это решение высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. Тем не менее Украина и страны Запада не признали результаты волеизъявления крымчан.
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