Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
12 июня, 22:00
Праздничный салют в Москве
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 18:51

    Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России

    комментировать
    Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России

    Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России

    Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России
  • Фото: dailymail.co.uk

    • Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, при этом сам полуостров газета назвала российским.

    Британская газета Daily Mail в своем материале, который вышел сегодня, назвала Крым частью РФ. Речь в статье шла об обнаружении мины и ее уничтожении.

    Daily Mail: «Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России».

    Снаряд, о котором пишет издание, был идентифицирован как немецкая авиационная донная неконтактная мина типа LMB. Предположительно, она была сброшена на Крым во время авианалетов на Севастополь в 1941-м.

    Мину нашли неподалеку от города, возле подводного газопровода. Специалисты отбуксировали ее подальше в море и подорвали с помощью современной робототехники. Операция по уничтожению снаряда прошла 8 июня.

    Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. На голосовании за это решение высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. Тем не менее Украина и страны Запада не признали результаты волеизъявления крымчан.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru