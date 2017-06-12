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  • 12.06, 18:51
    В Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017. журналистика, Санкт-Петербург, СМИ, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017

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    В Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017

    В Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017

    В Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017

      В Санкт-Петербурге открылся главный медиацентр Кубка конфедераций — 2017. В дни проведения турнира он станет местом работы для неаккредитованных журналистов.

      Для них в медиацентре устроят встречи с именитыми спортсменами и тренерами и другие мероприятия. Также журналистам помогут с информацией о ходе отдельных матчей и Кубка конфедерации в целом.

      Подобные медиацентры обустроены и в других городах, принимающих турнир.

      Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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