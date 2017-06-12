Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Для них в медиацентре устроят встречи с именитыми спортсменами и тренерами и другие мероприятия. Также журналистам помогут с информацией о ходе отдельных матчей и Кубка конфедерации в целом.Подобные медиацентры обустроены и в других городах, принимающих турнир.Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.