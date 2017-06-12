Катар обошел блокаду с помощью Омана

Катар обошел блокаду Саудовской Аравии и стран Персидского залива, начав использовать порты султаната Оман вместо портов ОАЭ.
Как сообщают арабские СМИ, сейчас малые корабли разгружаются в Дохе (Катар) после получения грузов от крупных судов в порту Сохар в Омане. Также для этих целей теперь используется порт султаната Салала.
Ранее крупные грузовые корабли для Катара заплывали в большой порт в Абу-Даби (ОАЭ), там груз передавался малым судам, которые имели возможность доплыть до берегов Катара. Однако ОАЭ присоединились к блокаде, фактически лишив Катар возможности получать грузы с малых кораблей. Крупные суда катарский порт Хамад принимать не способен.
разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Оман к санкционным мерам против Катара не присоединился.
Ранее крупные грузовые корабли для Катара заплывали в большой порт в Абу-Даби (ОАЭ), там груз передавался малым судам, которые имели возможность доплыть до берегов Катара. Однако ОАЭ присоединились к блокаде, фактически лишив Катар возможности получать грузы с малых кораблей. Крупные суда катарский порт Хамад принимать не способен.
разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Оман к санкционным мерам против Катара не присоединился.
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