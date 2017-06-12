Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 17:20

    Катар обошел блокаду с помощью Омана

    комментировать

    Катар обошел блокаду с помощью Омана

    Катар обошел блокаду с помощью Омана

    Катар обошел блокаду Саудовской Аравии и стран Персидского залива, начав использовать порты султаната Оман вместо портов ОАЭ.

    Как сообщают арабские СМИ, сейчас малые корабли разгружаются в Дохе (Катар) после получения грузов от крупных судов в порту Сохар в Омане. Также для этих целей теперь используется порт султаната Салала.

    Ранее крупные грузовые корабли для Катара заплывали в большой порт в Абу-Даби (ОАЭ), там груз передавался малым судам, которые имели возможность доплыть до берегов Катара. Однако ОАЭ присоединились к блокаде, фактически лишив Катар возможности получать грузы с малых кораблей. Крупные суда катарский порт Хамад принимать не способен.

    В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Оман к санкционным мерам против Катара не присоединился.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru