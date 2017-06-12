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  • 12.06, 14:18

    Американский боксер впал в кому после поражения нокаутом

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    Американский боксер впал в кому после поражения нокаутом

    Американский боксер впал в кому после поражения нокаутом

    Американский боксер впал в кому после поражения нокаутом
  • Фото: danieltwitch /instagram.com

    • Американский боксер полулегкого веса Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом в бою с соотечественником Хосе Харо.

    Как передает РИА Новости, бой между двумя американскими боксерами прошел 10 июня в США. В восьмом раунде Франко дважды побывал на настиле ринга, и после нокаута судья остановил встречу. Ринг Франко покинул на носилках и сразу был доставлен в одну из клиник, где врачи провели операцию, чтобы избежать кровоизлияния в мозг.

    После операции 25-летний боксер был помещен в медицинскую кому, в которой пребывает до сих пор.

    Рэй Чапарро, менеджер боксера: «На данный момент врачи сказали, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного восстановления. Мы просим все боксерское сообщество молиться за него».

    На счету Франко 16 побед на профессиональном ринге, два поражения и три ничьи.

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