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  • 12.06, 11:16

    Ребенок погиб и более 10 человек пострадали в аварии с автобусом под Томском

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    Ребенок погиб и более 10 человек пострадали в аварии с автобусом под Томском

    Ребенок погиб и более 10 человек пострадали в аварии с автобусом под Томском

    В Томской области автобус опрокинулся на трассе. В результате ДТП погиб несовершеннолетний.

    По данным источника в службе скорой помощи региона, в аварии с пассажирским автобусом пострадали 15 человек. По пути в больницу умер ребенок, передает «Интерфакс».

    Источник    : «По наряду скорой помощи с места опрокидывания автобуса госпитализированы 15 человек, несовершеннолетний умер по дороге в больницу».

    В МЧС сообщили, что авария случилась в 8:50 на трассе регионального значения Томск — Колпашево. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой, после чего опрокинулся.

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