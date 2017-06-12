Ребенок погиб и более 10 человек пострадали в аварии с автобусом под Томском

В Томской области автобус опрокинулся на трассе. В результате ДТП погиб несовершеннолетний.
По данным источника в службе скорой помощи региона, в аварии с пассажирским автобусом пострадали 15 человек. По пути в больницу умер ребенок, передает «Интерфакс».
Источник: «По наряду скорой помощи с места опрокидывания автобуса госпитализированы 15 человек, несовершеннолетний умер по дороге в больницу».
В МЧС сообщили, что авария случилась в 8:50 на трассе регионального значения Томск — Колпашево. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой, после чего опрокинулся.
Источник: «По наряду скорой помощи с места опрокидывания автобуса госпитализированы 15 человек, несовершеннолетний умер по дороге в больницу».
В МЧС сообщили, что авария случилась в 8:50 на трассе регионального значения Томск — Колпашево. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой, после чего опрокинулся.
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