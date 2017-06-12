«Питтсбург» Малкина в пятый раз стал обладателем Кубка Стэнли

В шестом матче финальной серии «Питтсбург» на выезде победил со счетом 2:0. Отличились Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60). Счет в серии до 4 побед стал 4:2 в пользу «пингвинов».Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл 15 минут 6 секунд, не сумев отметиться результативными действиями. Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.Капитан «Питтсбурга» Стдни Кросби получил по итогам плей-офф «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. В 24 матчах плей-офф канадец набрал 27 очков.«Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Трофей до этого года покорялся «пингвинам» в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» стали россияне Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 годах. Гончар праздновал победу в 2009 году в качестве игрока, а затем дважды — как тренер.Также трехкратными обладателями трофея стали вратарь Марк-Андре Флери, защитник Крис Летанг, нападающие Сидни Кросби и Крис Кунитц, а также травмированный защитник Крис Летанг.