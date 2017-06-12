Тайна «Черных дроздов»
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  • 12.06, 03:41
    Движение Макрона победило в первом туре выборов в парламент. Макрон, Франция, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Движение Макрона победило в первом туре выборов в парламент

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    Движение Макрона победило в первом туре выборов в парламент

    Движение Макрона победило в первом туре выборов в парламент

    Движение Макрона победило в первом туре выборов в парламент
    • Фото Reuters © 2017

      • Центристское движение «Вперед, республика», возглавляемое президентом Макроном, одержало победу в первом туре выборов в Национальное собрание Франции.

      По данным МВД после подсчета 99,5% бюллетеней (22,5 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республики» проголосовали 28,2% избирателей.

      Второй идет правоцентристская партия «Республиканцы» — 15,8%. Затем — правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,2%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,0% и бывшая правящей левоцентристская «Социалистическая партия» — 7,4%.

      Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

      По оценкам наблюдателей, по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест,отмечает РИА Новости.

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