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  • 12.06, 02:10

    Число пострадавших при пожаре в Париже возросло до 12

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    Число пострадавших при пожаре в Париже возросло до 12

    Число пострадавших при пожаре в Париже возросло до 12

    Число пострадавших при пожаре в Париже возросло до 12
  • Фото: @h_aus_koeln /twitter.com

    • По последним данным, 12 человек пострадали в результате пожара в ресторане в пригороде Парижа Обервилье.

    Двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в больницу Сан-Луи, еще шестеро отделались легкими травмами. Шестеро из них полицейские.

    Причиной пожара в ресторане, находящемся в шестиэтажном доме, как сообщалось, стала брошенная с улицы бутылка с зажигательной смесью. Пожарным к настоящему времени удалось потушить огонь.

    По одной из версий, причиной нападения с последующим пожаром стала попытка ограбления.

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