Число пострадавших при пожаре в Париже возросло до 12

По последним данным, 12 человек пострадали в результате пожара в ресторане в пригороде Парижа Обервилье.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в больницу Сан-Луи, еще шестеро отделались легкими травмами. Шестеро из них полицейские.
Причиной пожара в ресторане, находящемся в шестиэтажном доме, как сообщалось, стала брошенная с улицы бутылка с зажигательной смесью. Пожарным к настоящему времени удалось потушить огонь.
Причиной пожара в ресторане, находящемся в шестиэтажном доме, как сообщалось, стала брошенная с улицы бутылка с зажигательной смесью. Пожарным к настоящему времени удалось потушить огонь.
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