Невиновный американец отсидел 17 лет за двойника

В США на свободу вышел житель Канзаса, отсидевший 17 лет за преступление, совершенное очень похожим на него человеком.
В 1999 году Ричарда Джонса обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам тюрьмы. Обвинение при этом строилось исключительно на показаниях очевидцев.
Джонс вины своей не признал и обратился за помощью к правозащитникам. Выяснилось, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне очень похожий на осужденного.
В ходе нового судебного слушания свидетели, посмотрев на фотографии обоих мужчин, заявили, что больше не уверены в виновности Джонса. Судья признал приговор необоснованным. В четверг Ричард Джонс вышел на свободу, передает РИА Новости.
Джонс вины своей не признал и обратился за помощью к правозащитникам. Выяснилось, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне очень похожий на осужденного.
В ходе нового судебного слушания свидетели, посмотрев на фотографии обоих мужчин, заявили, что больше не уверены в виновности Джонса. Судья признал приговор необоснованным. В четверг Ричард Джонс вышел на свободу, передает РИА Новости.
MIP, in partnership with University of Kansas School of Law, is excited to announce that Richard Jones was exonerated…Опубликовано Midwest Innocence Project 8 июня 2017 г.
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