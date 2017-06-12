Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов с 45% голосов

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание Франции.
Согласно данным МВД Франции, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%. Во второй тур также вышла представительница движения «Вперед, республика» Анн Роке — за нее проголосовали 7 141 человек (16,43%).
Для победы одному из кандидатов будет достаточно простого большинства, отмечает РИА Новости.
В 2012 году Ле Пен на парламентских выборах потерпела поражение. Во втором туре до победы ей не хватило нескольких сотне голосов.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в нижнюю палату парламента. Лидерство захватило движение «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона.
Для победы одному из кандидатов будет достаточно простого большинства, отмечает РИА Новости.
В 2012 году Ле Пен на парламентских выборах потерпела поражение. Во втором туре до победы ей не хватило нескольких сотне голосов.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в нижнюю палату парламента. Лидерство захватило движение «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона.
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