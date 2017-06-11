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  • 11.06, 21:37

    Под Одессой снесли памятник Котовскому

    2 комментария
    Под Одессой снесли памятник Котовскому

    Под Одессой снесли памятник Котовскому

    Под Одессой снесли памятник Котовскому
  • Фото: vk.com

    • В Одесской области демонтировали памятник советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому.

    На Украине в рамках декоммунизации снесли памятник Котовскому в городе Подольске, который раньше назывался Котовск. Массивный монумент, который располагался возле здания железнодорожного вокзала в центральной части города, демонтировали в ночь с 9 на 10 июня, сообщает УНИАН.

    По данным издания, указание о сносе памятника поступило от руководство в связи с тем, что в Подольск в ближайшие дни приедет новый председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов. По словам источника, городские власти опасались, что из-за монумента могут возникнуть претензии о невыполнении закона о декоммунизации. Ранее с фасада дома, где жил революционер в 1919 году, была снята памятная доска.

    Закон о декоммунизации был принят в 2015 году. Он предусматривает осуждение коммунистического периода истории и запрет на советскую символику. В рамках его исполнения были переименованы города, улицы, а также демонтированы памятники советским деятелям. В мае минувшего года президент Пётр Порошенко потребовал выбрать новые названия и пообещал не допустить, чтобы карту Украины «вновь запятнали новороссийскими топонимами».


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