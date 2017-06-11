В Москве прошли скачки на приз президента РФ

В Москве центром светской жизни сегодня стал Центральный ипподром, где состоялись скачки на приз президента. С трибун за состязаниями наблюдали дамы, как и полагается по дресс-коду , в шляпках. В забегах участвовали лучшие чистокровные скакуны. А общий призовой фонд в этом году превысил 30 миллионов рублей.

Победителем гонок стал Конрад Лорд — это звучная кличка жеребца. Это пятилетний скакун, как и многие представители своей породы, он родился не в России, а в США. Российские суровые зимы не для скачек. Все последние годы он пасся на плодородных краснодарских лугах, а сейчас выступает за администрацию Абхазии. Такая интернациональная биография. Приз вручали, конечно, не коню, а опытному жокею Станиславу Круглыхину, который верхом научился ездить чуть ли не раньше, чем ходить.



Кони здесь одной и той же породы — чистокровная верховая. Ее вывели в Англии в XVIII веке, и это красивое животное, но с непростым характером. Может и наездника сбросить, и прямо во время забега конкурента лягнуть. Но именно эти качества и позволяют этим нервным скакунам побеждать.



На скачках на приз президента не очень строгий дресс-код. Хотя закрытые платья и шляпки, конечно, приветствуются. Только в Москве их найти куда сложнее, чем в Великобритании.



В России свои скаковые традиции — скачки на Ходынке проводятся почти 200 лет, со времен Николая I. Расцвета они достигли на рубеже XIX-XX веков — за счет тотализатора.



Подробности — в видеоматериале.