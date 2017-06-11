«Символ террора»: Фанни Ардан в интервью НТВ рассказала о своем фильме про Сталина

Настоящая парижанка, актриса Фанни Ардан говорит, что страх делает человека рабом. Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова встретилась с ней сразу после теракта у собора
Нотр-Дам, чтобы спросить, как ей удается оставаться собой. Она ходит по Парижу пешком, а значит, по тем самым улицам. Сняла фильм «Диван Сталина» с Депардье в главной роли, значит, не боится разговоров, что продалась русским, и поддерживает того, кто уехал.
Фанни Ардан: «Когда я узнаю про теракт, например, в Лондоне, я думаю: а вот Ирак, Сирия — они же всегда на войне, там все под пулями. А у нас только изредка. Но я думаю, мы скоро можем оказаться одержимы этим страхом. И если это произойдет, то террористы выиграют. Я помню, после атак ехала в метро. Вагоны были почти пустые, и люди старались держаться ближе друг к другу. Люди так устроены — кто-то боится, кто-то нет. Я фаталист. Надо доверять жизни».
По словам Ардан, самое глупое, что могло произойти, — это возвращение к холодной войне. Она заявила, что «сейчас все намного сложнее, чем было раньше».
Фанни Ардан: «Если вы не со мной, то вы против меня. Нет. Все сложнее. Кто-то скажет: вот вы говорили, что против Америки. Значит, вы за Путина или за Башара Асада? Это глупо. Ужасно быть только под одним империализмом. На протяжении многих лет Америка была единственной. Потому что никто не противостоял ей. И Америка творила что ей вздумается. И вдруг Россия проснулась снова. Когда есть две силы, получается баланс».
Актриса рассказала о снятом ей фильме «Диван Сталина», главную роль в котором сыграл Жерар Депардье.
Фанни Ардан: «Я долго думала, кто мог бы сыграть Сталина. И вдруг поняла: конечно, Жерар Депардье. Меня не волновало, что Жерар не похож на Сталина, потому что я не хотела делать исторический или реалистичный фильм. Для меня больше была важна метафора о силе и страхе, о том, как сохранить свою душу нетронутой перед этой силой. Меня многие спрашивали, взяла ли я Жерара на эту роль, потому что у него российское гражданство? Я об этом даже не думала. Просто он великий актер».
Актриса сообщила, что поддержала Депардье, когда он получил российское гражданство. По ее словам, «каждый человек должен иметь право свободно выбирать, гражданином какой страны он хочет быть».
Фанни Ардан: «Это свобода в моем понимании. Знаете, если бы мы могли выбирать себе страну еще в детстве, как в игре, то я бы выбрала Россию».
По словам актрисы, она выбрала тему сталинизма, потому что Сталин «присутствует в общей памяти каждого», символизируя «абсолютную власть, страх, террор на протяжении всех лет».
Фанни Ардан: «Так что для меня было интересно показать портрет „моего“ Сталина. У которого абсолютная власть, но не в Кремле. А где-нибудь на даче, куда он приехал, чтобы немного отдохнуть. И все люди, даже, когда ими вроде бы никто не управляет, все равно ведут себя, как рабы. Потерять свою душу можно ведь не только, когда вокруг нацизм или сталинизм. Это возможно всегда. Очень трудно всю жизнь оставаться живым и свободным».
По словам Ардан, самое глупое, что могло произойти, — это возвращение к холодной войне. Она заявила, что «сейчас все намного сложнее, чем было раньше».
Фанни Ардан: «Если вы не со мной, то вы против меня. Нет. Все сложнее. Кто-то скажет: вот вы говорили, что против Америки. Значит, вы за Путина или за Башара Асада? Это глупо. Ужасно быть только под одним империализмом. На протяжении многих лет Америка была единственной. Потому что никто не противостоял ей. И Америка творила что ей вздумается. И вдруг Россия проснулась снова. Когда есть две силы, получается баланс».
Актриса рассказала о снятом ей фильме «Диван Сталина», главную роль в котором сыграл Жерар Депардье.
Фанни Ардан: «Я долго думала, кто мог бы сыграть Сталина. И вдруг поняла: конечно, Жерар Депардье. Меня не волновало, что Жерар не похож на Сталина, потому что я не хотела делать исторический или реалистичный фильм. Для меня больше была важна метафора о силе и страхе, о том, как сохранить свою душу нетронутой перед этой силой. Меня многие спрашивали, взяла ли я Жерара на эту роль, потому что у него российское гражданство? Я об этом даже не думала. Просто он великий актер».
Актриса сообщила, что поддержала Депардье, когда он получил российское гражданство. По ее словам, «каждый человек должен иметь право свободно выбирать, гражданином какой страны он хочет быть».
Фанни Ардан: «Это свобода в моем понимании. Знаете, если бы мы могли выбирать себе страну еще в детстве, как в игре, то я бы выбрала Россию».
По словам актрисы, она выбрала тему сталинизма, потому что Сталин «присутствует в общей памяти каждого», символизируя «абсолютную власть, страх, террор на протяжении всех лет».
Фанни Ардан: «Так что для меня было интересно показать портрет „моего“ Сталина. У которого абсолютная власть, но не в Кремле. А где-нибудь на даче, куда он приехал, чтобы немного отдохнуть. И все люди, даже, когда ими вроде бы никто не управляет, все равно ведут себя, как рабы. Потерять свою душу можно ведь не только, когда вокруг нацизм или сталинизм. Это возможно всегда. Очень трудно всю жизнь оставаться живым и свободным».
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