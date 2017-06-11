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  • 11.06, 15:35

    В США приготовили самую длинную пиццу в мире

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    В США приготовили самую длинную пиццу в мире

    В США приготовили самую длинную пиццу в мире

    В США приготовили самую длинную пиццу в мире
  • Фото: news.cn

    • В Калифорнии приготовили самую длинную в мире пиццу протяженностью более двух километров.

    Десятки поваров и добровольцев приняли участие в приготовлении рекордно длинной пиццы. Для ее приготовления использовались три промышленные печи, которые работали непрерывно в течение восьми часов.

    Известно, что длина пиццы побила предыдущий рекорд, который был установлен в Италии в 2016 году. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд.

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