В США приготовили самую длинную пиццу в мире

В Калифорнии приготовили самую длинную в мире пиццу протяженностью более двух километров.

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Десятки поваров и добровольцев приняли участие в приготовлении рекордно длинной пиццы. Для ее приготовления использовались три промышленные печи, которые работали непрерывно в течение восьми часов.



Известно, что длина пиццы побила предыдущий рекорд, который был установлен в Италии в 2016 году. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд.



