Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 11 июня

Антарктида зеленеет, дроны ловят мячики, тайна спящих на одной ноге птиц и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Трекеры не работают



Популярные модели фитнес-трекеров не способны сколько-нибудь точно измерить потраченные человеком калории. Такой вывод по результатам масштабных проверок сделали исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета. Энергозатраты добровольцев ученые фиксировали при помощи специальной профессиональной техники, и оказалось, что модные браслеты могут нормально измерять только пульс, а калории им не под силу — погрешность составила от 27 до 93 процентов. Слишком уж сложно маленькому устройству на запястье без учета индивидуальных особенностей определить, сколько энергии реально тратит человек. Исследователи считают, что на такие ошибочные данные не стоит полагаться, как делают многие люди, при планировании диет и тренировок.



4. Тату-робот



В Москве побывал с гастролями первый в мире тату-робот, разработанный во Франции. Он наносит рисунки на кожу не менее болезненно, чем человек, но делает это с идеальной точностью. Также ему можно дать задание — графически изобразить любимую мелодию.



3. Тайна одной ноги



Исследователи из Технологического института штата Джорджия в США выяснили, зачем птицы подолгу стоят на одной ноге и даже спят в этой, казалось бы, некомфортной позе. Оказалось, что так им, как ни странно, удобнее — за миллионы лет эволюции тело фламинго оказалось сбалансировано именно для стояния на одной ноге — и сустав устроен таким образом, что для поддержания равновесия им не требуется напрягать мышцы. Причем получается даже эффективнее, чем с двумя ногами. Сообщается, что открытия, сделанные в ходе исследования, способны дать новые идеи для усовершенствования роботов и протезов.



2. Мультидрон



Инженеры из Высшей технической школы в Цюрихе представили новый взгляд на то, каким должен быть современный беспилотник. Они расположили двигатели дрона под разными углами — это позволило ему моментально менять траекторию полета в любой плоскости. Для демонстрации возможностей исследователи даже поиграли с таким дроном в мячик, и машина благодаря встроенным камерам моментально реагировала и ловила предмет.



1. Антарктида зеленеет



Антарктида стремительно зеленеет под влиянием глобальных изменений климата. К такому выводу, проведя масштабное исследование срезов почвы за последние несколько десятилетий, пришли ученые из британского Университета Эксетера. Биоактивность на ледяном континенте резко выросла.



Другая новость о последствиях потепления пришла с противоположного конца планеты — на арктическом архипелаге Шпицберген оказалась под угрозой мировая коллекция семян, известная как «хранилище судного дня». Оно проектировалось как защищенное даже от ядерной войны. Но создатели недооценили таяние вечной мерзлоты, и внутрь начала проникать вода. Сейчас ее откачивают и думают над постройкой дополнительной защиты. Семена пока не пострадали.