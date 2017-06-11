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  • 11.06, 12:33
    Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий

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    Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий

    Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий

    Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий

      Целой семье из подмосковного Красногорска требуется помощь. Елена Маришина одна воспитывает троих детей — двое из них тяжело больны. У старшего сына врожденное заболевание спинного мозга, у младшего — ДЦП. Несмотря на диагнозы, мальчики поражают своей силой воли и жизнелюбием. И это неудивительно, ведь их маме самой удалось выжить во время теракта.

      Одного из детей назвали в честь Серафима Саровского — в надежде на чудо, ведь 13 лет назад, едва появившись на свет, он сразу оказался в реанимации. Младенец врачей удивил — выжил. Правда, остался инвалидом с диагнозом ДЦП. Но талантливым — у Серафима обнаружили способности к музыке. Давно бы он уже играл сложные произведения, если бы мама могла оплатить частные уроки. Но самая большая страсть — шахматы. Здесь ему равных среди местных сверстников нет — медали не дадут соврать.

      Серафим Маришин: «Да, я хотел стать знаменитостью по шахматам. Хотел быть как Карякин».

      Он ходит с трудом, но обожает физкультуру — хотя бы полчаса в день шагает по беговой дорожке. Благодаря упорству и восьми операциям мальчик встал с инвалидной коляски. Но из-за травмы колена пришлось на время перейти на домашнее обучение.

      Без реабилитации Серафим может снова перестать ходить. Мама, Елена Маришина, показывает стоимость предстоящего курса лечения — 13,5 тыс. евро. Это лишь один из счетов — терапия необходима и старшему сыну Артёму. У него врачи нашли миелодисплазию — проще говоря, врожденное недоразвитие спинного мозга. Старшекласснику с каждым днем все тяжелее ходить, мучают боли в пояснице.

      Артём Маришин: «Да, тяжело. Но я стараюсь не быть такой амебой, ходить там, бегать, гулять, что ж сидеть-то на месте сиднем».

      За малоподвижностью и замкнутым характером скрывается живой ум — восьмиклассник уже читает Достоевского, Толстого, пишет лучшие сочинения в классе. Без необходимого лечения позвоночник Артема может деформироваться, а ноги — отказать, и это только самые легкие последствия. Плановая терапия стоит около 300 тысяч рублей.

      И это еще не все проблемы семьи. Помощь требуется и самой матери троих детей. Семь лет назад Екатерина, будучи беременной, стала жертвой теракта в метро на станции «Лубянка». Лишилась глаза, получила множество травм, врачи с трудом сохранили раздробленную ногу.

      Екатерина Маришина: «Я ходила на костылях, потом беременная на костылях, в очках, потому что одного глаза нет, а протез еще нельзя было, потому что полгода должно было пройти, чтобы зажила слизистая».

      В последнее время самочувствие Екатерины ухудшается. Ей необходимо обследование, но десятки осколков, которые остались в голове и теле женщины, не позволяют сделать, например, МРТ, создавая блики. Нужное оборудование есть в польской клинике — диагностика, лечение и пластическая операция на веко обойдутся в более чем 800 тысяч рублей. Где взять огромную сумму для лечения — вопрос. Год назад муж ушел к другой женщине, и Екатерина с тремя детьми живут в квартире родственников — на скромные алименты и пособия по инвалидности.

      Чтобы помочь семье Маришиных, отправьте сообщение на номер 3949. Например: 300.

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