Семье из Подмосковья нужна помощь после серии несчастий

Целой семье из подмосковного Красногорска требуется помощь. Елена Маришина одна воспитывает троих детей — двое из них тяжело больны. У старшего сына врожденное заболевание спинного мозга, у младшего — ДЦП. Несмотря на диагнозы, мальчики поражают своей силой воли и жизнелюбием. И это неудивительно, ведь их маме самой удалось выжить во время теракта.

Одного из детей назвали в честь Серафима Саровского — в надежде на чудо, ведь 13 лет назад, едва появившись на свет, он сразу оказался в реанимации. Младенец врачей удивил — выжил. Правда, остался инвалидом с диагнозом ДЦП. Но талантливым — у Серафима обнаружили способности к музыке. Давно бы он уже играл сложные произведения, если бы мама могла оплатить частные уроки. Но самая большая страсть — шахматы. Здесь ему равных среди местных сверстников нет — медали не дадут соврать.



Серафим Маришин: «Да, я хотел стать знаменитостью по шахматам. Хотел быть как Карякин».



Он ходит с трудом, но обожает физкультуру — хотя бы полчаса в день шагает по беговой дорожке. Благодаря упорству и восьми операциям мальчик встал с инвалидной коляски. Но из-за травмы колена пришлось на время перейти на домашнее обучение.



Без реабилитации Серафим может снова перестать ходить. Мама, Елена Маришина, показывает стоимость предстоящего курса лечения — 13,5 тыс. евро. Это лишь один из счетов — терапия необходима и старшему сыну Артёму. У него врачи нашли миелодисплазию — проще говоря, врожденное недоразвитие спинного мозга. Старшекласснику с каждым днем все тяжелее ходить, мучают боли в пояснице.



Артём Маришин: «Да, тяжело. Но я стараюсь не быть такой амебой, ходить там, бегать, гулять, что ж сидеть-то на месте сиднем».



За малоподвижностью и замкнутым характером скрывается живой ум — восьмиклассник уже читает Достоевского, Толстого, пишет лучшие сочинения в классе. Без необходимого лечения позвоночник Артема может деформироваться, а ноги — отказать, и это только самые легкие последствия. Плановая терапия стоит около 300 тысяч рублей.



И это еще не все проблемы семьи. Помощь требуется и самой матери троих детей. Семь лет назад Екатерина, будучи беременной, стала жертвой теракта в метро на станции «Лубянка». Лишилась глаза, получила множество травм, врачи с трудом сохранили раздробленную ногу.



Екатерина Маришина: «Я ходила на костылях, потом беременная на костылях, в очках, потому что одного глаза нет, а протез еще нельзя было, потому что полгода должно было пройти, чтобы зажила слизистая».



В последнее время самочувствие Екатерины ухудшается. Ей необходимо обследование, но десятки осколков, которые остались в голове и теле женщины, не позволяют сделать, например, МРТ, создавая блики. Нужное оборудование есть в польской клинике — диагностика, лечение и пластическая операция на веко обойдутся в более чем 800 тысяч рублей. Где взять огромную сумму для лечения — вопрос. Год назад муж ушел к другой женщине, и Екатерина с тремя детьми живут в квартире родственников — на скромные алименты и пособия по инвалидности.



Чтобы помочь семье Маришиных, отправьте сообщение на номер 3949. Например: 300.