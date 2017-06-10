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  • 10.06, 21:22
    Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд вылетел с трассы в Швейцарии: видео. автомобили, ДТП, знаменитости, Швейцария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд вылетел с трассы в Швейцарии: видео

    4 комментария
    <nobr>Экс-ведущий</nobr> Top Gear Ричард Хаммонд вылетел с трассы в Швейцарии: видео

    Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд вылетел с трассы в Швейцарии: видео

    <nobr>Экс-ведущий</nobr> Top Gear Ричард Хаммонд вылетел с трассы в Швейцарии: видео
    • Фото: AndyBizarre /twitter.com

      • Телеведущий попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

      Ричард Хаммонд доставлен в больницу после серьезного ДТП. Об этом сообщает портал 20 Minuten со ссылкой на собственные источники. ДТП было зафиксировано на камеру, видно, что машину телеведущего занесло на крутом повороте.

      Хаммонд работает одним из ведущих телешоу The Grand Tour, съемки которого проводятся в настоящее время в Швейцарии. Его белый спортивный автомобиль Rimac Concept One, на котором он гнал по горной дороге, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

      В полиции кантона подтверждают, что на закрытом участке трассы произошла авария, в которой пострадал один человек. Раненый был доставлен в больницу на вертолете.

      Передача Top Gear была самой рейтинговой в мире, ее показывали более чем в 200 странах мира. Кроме того, шоу установило рекорд Гиннесса как программа с самым большим числом зрителей. Ее съемки были приостановлены в 2015-м после того, как у Джереми Кларксона, одного из трех ведущих, произошла потасовка с продюсером. После этого руководство канала решило не продлевать с ним контракт, который должен был истечь в конце марта. В результате двое других ведущих — Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй — покинули канал вместе с Кларксоном. Они вместе перешли в новый проект — The Grand Tour.

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