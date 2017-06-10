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  • 10.06, 18:21

    Из уха индианки извлекли крупного паука: видео

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    Из уха индианки извлекли крупного паука: видео

    Из уха индианки извлекли крупного паука: видео

    Из уха индианки извлекли крупного паука: видео
  • Фото: Newslions Media Network /youtube.com

    • В индийском городе Хевбале в ухо женщины забрался паук, когда она спала. Паук даже успел свить там паутину, пока его не извлекли в больнице.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, 46-летняя женщина спала на веранде, как вдруг почувствовала острую боль в ухе. Вскоре у женщины начала ныть голова. Она отправилась в больницу, где выяснилось, что к ней в ухо заполз крупный паук, успевший даже свить там паутину.

    Врачи смогли помочь пострадавшей. Они залили ей в ухо некое «жидкое лекарство», в результате чего паук вылез наружу. На опубликованных в Сети кадрах видно, как его извлекают из тела женщины. Местные медики заявили, что нечасто сталкиваются с такими случаями.

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