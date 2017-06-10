Из уха индианки извлекли крупного паука: видео

В индийском городе Хевбале в ухо женщины забрался паук, когда она спала. Паук даже успел свить там паутину, пока его не извлекли в больнице.
Как сообщает сайт Вести.Ru, 46-летняя женщина спала на веранде, как вдруг почувствовала острую боль в ухе. Вскоре у женщины начала ныть голова. Она отправилась в больницу, где выяснилось, что к ней в ухо заполз крупный паук, успевший даже свить там паутину.
Врачи смогли помочь пострадавшей. Они залили ей в ухо некое «жидкое лекарство», в результате чего паук вылез наружу. На опубликованных в Сети кадрах видно, как его извлекают из тела женщины. Местные медики заявили, что нечасто сталкиваются с такими случаями.
Врачи смогли помочь пострадавшей. Они залили ей в ухо некое «жидкое лекарство», в результате чего паук вылез наружу. На опубликованных в Сети кадрах видно, как его извлекают из тела женщины. Местные медики заявили, что нечасто сталкиваются с такими случаями.
Комментарии