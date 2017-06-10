Трое детей погибли под колесами локомотива в Приморье

Трое детей погибли, еще один серьезно пострадал в Приморье на железнодорожных путях под колесами локомотива.
Как сообщили «Интерфаксу» в отделении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), ЧП произошло в вечернее время в Надеждинском районе недалеко от поселка Новый.
Из сообщения отделения: «Четверо детей шли по железнодорожным путям, в тот момент маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось».
В результате ЧП погибли два мальчика и девочка. Еще одну девочку доставили в больницу. Всем им 10–12 лет. В настоящее время комиссия ДВЖД проводит расследование случившегося.
Из сообщения отделения: «Четверо детей шли по железнодорожным путям, в тот момент маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось».
В результате ЧП погибли два мальчика и девочка. Еще одну девочку доставили в больницу. Всем им 10–12 лет. В настоящее время комиссия ДВЖД проводит расследование случившегося.
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