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  • 10.06, 18:21

    Трое детей погибли под колесами локомотива в Приморье

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    Трое детей погибли под колесами локомотива в Приморье

    Трое детей погибли под колесами локомотива в Приморье

    Трое детей погибли, еще один серьезно пострадал в Приморье на железнодорожных путях под колесами локомотива.

    Как сообщили «Интерфаксу» в отделении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), ЧП произошло в вечернее время в Надеждинском районе недалеко от поселка Новый.

    Из сообщения отделения: «Четверо детей шли по железнодорожным путям, в тот момент маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось».

    В результате ЧП погибли два мальчика и девочка. Еще одну девочку доставили в больницу. Всем им 10–12 лет. В настоящее время комиссия ДВЖД проводит расследование случившегося.

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