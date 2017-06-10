Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео

В Сети появилось видео, на котором водитель проехался по закрытой для автомобилей Дворцовой площади.
В центре Петербурга молодой человек за рулем Mercedes Gelandewagen устроил «покатушки» среди недоумевающих туристов прямо по Дворцовой площади, которая закрыта для автомобилистов. Водитель проехался по пешеходной зоне и погладил лошадь, запряженную в карету, не вылезая из салона авто.
Но этим он не ограничился. В какой-то момент водитель дорогого автомобиля решил пойти дальше — он прокатился по лестнице Зимнего дворца, пишет сайт «Комсомольской правды».
Все выходки водителя были зафиксированы на видео, которое появилось в Сети с подписью «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика».
Но этим он не ограничился. В какой-то момент водитель дорогого автомобиля решил пойти дальше — он прокатился по лестнице Зимнего дворца, пишет сайт «Комсомольской правды».
Все выходки водителя были зафиксированы на видео, которое появилось в Сети с подписью «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика».
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