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  • 10.06, 16:51
    Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео. автомобили, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео

    6 комментариев
    Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео

    Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео

    Мажор на Gelandewagen въехал на лестницу Эрмитажа: видео
    • Фото: richrussiankids /instagram.com

      • В Сети появилось видео, на котором водитель проехался по закрытой для автомобилей Дворцовой площади.

      В центре Петербурга молодой человек за рулем Mercedes Gelandewagen устроил «покатушки» среди недоумевающих туристов прямо по Дворцовой площади, которая закрыта для автомобилистов. Водитель проехался по пешеходной зоне и погладил лошадь, запряженную в карету, не вылезая из салона авто.

      Но этим он не ограничился. В какой-то момент водитель дорогого автомобиля решил пойти дальше — он прокатился по лестнице Зимнего дворца, пишет сайт «Комсомольской правды».

      Все выходки водителя были зафиксированы на видео, которое появилось в Сети с подписью «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика».

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