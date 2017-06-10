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  • 10.06, 16:51
    Женщина-водитель погибла под колесами своего автобуса в Москве. автобусы, ДТП, Москва, несчастные случаи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Женщина-водитель погибла под колесами своего автобуса в Москве

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    <nobr>Женщина-водитель</nobr> погибла под колесами своего автобуса в Москве

    Женщина-водитель погибла под колесами своего автобуса в Москве

    <nobr>Женщина-водитель</nobr> погибла под колесами своего автобуса в Москве

      Женщина-водитель погибла под колесами собственного автобуса в столице.

      Инцидент произошел сегодня в Москве. Известно, что 49-летняя женщина-водитель вышла из кабины автобуса. Спустя какое-то время машина тронулась с места.

      Пытаясь остановить автобус, женщина в панике уперлась в него руками, но он продолжил движение и врезался в соседнюю машину. Женщина погибла на месте от полученных травм.

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