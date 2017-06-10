Женщина-водитель погибла под колесами своего автобуса в Москве

Женщина-водитель погибла под колесами собственного автобуса в столице.

Инцидент произошел сегодня в Москве. Известно, что 49-летняя женщина-водитель вышла из кабины автобуса. Спустя какое-то время машина тронулась с места.



Пытаясь остановить автобус, женщина в панике уперлась в него руками, но он продолжил движение и врезался в соседнюю машину. Женщина погибла на месте от полученных травм.