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  • 10.06, 13:50

    Боевики убили 13 филиппинских пехотинцев в Марави

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    Боевики убили 13 филиппинских пехотинцев в Марави

    Боевики убили 13 филиппинских пехотинцев в Марави

    Тринадцать филиппинских морских пехотинцев погибли в боях с исламистскими боевиками при попытке освободить захваченный город Марави.

    Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя военных.

    Из заявления представителя: «Мы опечалены результатом. Тринадцать человек погибли».

    Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

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