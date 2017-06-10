Боевики убили 13 филиппинских пехотинцев в Марави

Тринадцать филиппинских морских пехотинцев погибли в боях с исламистскими боевиками при попытке освободить захваченный город Марави.

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Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя военных.



Из заявления представителя: «Мы опечалены результатом. Тринадцать человек погибли».



Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).



Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.