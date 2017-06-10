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  • 10.06, 13:50

    В Рязанской области отремонтировали дорогу навозом

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    В Рязанской области отремонтировали дорогу навозом

    В Рязанской области отремонтировали дорогу навозом

    В Рязанской области отремонтировали дорогу навозом
  • Фото: ya62.ru

    • В селе Реткино в Рязанской области ремонт разбитой дороги произвели с использованием грязи и навоза. Об этом сообщает местное издание YA62.ru со ссылкой на местных жителей.

    Одна их жительниц Реткино рассказала, что дорогу развезло и людям приходится ходить по раскисшему навозу. Кроме этого, от дороги исходит неприятный запах, отмечает издание.

    Жительница Реткино: «Дорогу отремонтировали в четверг. Теперь у нас кругом грязь и отвратительный запах. Звонили в администрацию, там нам сказали, что ничего сделать в сложившейся ситуации не могут».

    Как оказалось, инициатором ремонта дороги выступил директор совхоза, поскольку она ведет к нескольким хозяйствам. Однако кто и почему использовал при ремонте навоз, не поясняется. Как подчеркивает издание, особый дискомфорт навозная дорога причиняет живущим вдоль нее людям.

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