В Рязанской области отремонтировали дорогу навозом

В селе Реткино в Рязанской области ремонт разбитой дороги произвели с использованием грязи и навоза. Об этом сообщает местное издание YA62.ru со ссылкой на местных жителей.
Одна их жительниц Реткино рассказала, что дорогу развезло и людям приходится ходить по раскисшему навозу. Кроме этого, от дороги исходит неприятный запах, отмечает издание.
Жительница Реткино: «Дорогу отремонтировали в четверг. Теперь у нас кругом грязь и отвратительный запах. Звонили в администрацию, там нам сказали, что ничего сделать в сложившейся ситуации не могут».
Как оказалось, инициатором ремонта дороги выступил директор совхоза, поскольку она ведет к нескольким хозяйствам. Однако кто и почему использовал при ремонте навоз, не поясняется. Как подчеркивает издание, особый дискомфорт навозная дорога причиняет живущим вдоль нее людям.
Жительница Реткино: «Дорогу отремонтировали в четверг. Теперь у нас кругом грязь и отвратительный запах. Звонили в администрацию, там нам сказали, что ничего сделать в сложившейся ситуации не могут».
Как оказалось, инициатором ремонта дороги выступил директор совхоза, поскольку она ведет к нескольким хозяйствам. Однако кто и почему использовал при ремонте навоз, не поясняется. Как подчеркивает издание, особый дискомфорт навозная дорога причиняет живущим вдоль нее людям.
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