Как помочь похудеть близкому человеку: 5 советов

Как помочь близкому человеку похудеть — вопрос сложный, скорее психотерапевтический. Впрочем, некоторые способы все-таки есть. Их пять, и все одобрены научными экспертами программы «Еда живая и мертвая».

Стоит оговориться, что, по мнению специалистов, помочь похудеть человеку, который этого не очень хочет, почти невозможно. И обычно чем сильнее давление со стороны родственников, тем больше человек сопротивляется. Так что, если вы решили действовать, делать это надо аккуратно.



1. Мотивировать



Говорить следует аккуратно. Любые обвинения и оскорбления — под строгим запретом. Ведь зачастую люди с лишним весом и так очень уязвимы: мучаются разными страхами и обрастают комплексами. Можно обратить внимание на конкретные вещи, связанные со здоровьем. Например, при лишнем весе часто повышены сахар или холестерин. Стоит поговорить о возможных последствиях.



Спешно оклеивать комнату фотографиями моделей с идеальными телами специалисты не советуют. Сравнивая себя с кем-то другим, человек, наоборот, может прийти к выводу, что таким ему никогда не стать. И окончательно опустит руки.



2. Использовать фокусы с аппетитом



Лучше постепенно начать менять пространство вокруг интересующего вас человека. Например, убрать вазочку с конфетами и печеньем со стола и поставить на ее место блюдо с овощами и фруктами. Некоторые люди просто не могут сопротивляться, когда видят еду, и будут есть то, что видят.



А еще влияет порядок на кухне. Ученые из США оставили одну группу испытуемых на 10 минут в чистой и тихой кухне, другую — в неприбранной и с постоянно звонящим телефоном. И тем, и другим дали еду, и оказалось, что беспорядок заставил съесть в среднем на 65 килокалорий больше. Психологи подтверждают: если от еды ничто не отвлекает, риск потолстеть меньше. Вдобавок можно и заменить посуду — установлено, что из более мелких тарелок подсознательно съедается меньше.



3. Научиться готовить по-новому



Ну, и, конечно, не надо крайностей. Овсянка на воде, вареная курица с огурцом, творог и кефир изо дня в день — невкусным однообразием можно все испортить. Диетологи советуют научиться готовить по-новому — полезное, но при этом вкусное. Сделать блюда вкуснее помогают, например, необычные сочетания продуктов. Так, курицу можно запечь с корицей, имбирем и апельсином. Обилие вкусов позволяет уменьшить и количество соли, от которой, кстати, нет нужды избавляться совсем.



Главное, чего надо добиться, — это увеличить в рационе количество овощных блюд. Они и полезны, и хорошо наполняют желудок при малом количестве калорий.



4. Больше движения



Конечно, чтобы похудеть, надо еще и больше двигаться. Но не стоит сразу предлагать близкому активно заниматься спортом, особенно если вес слишком большой.



Наталья Герасимова, фитнес-тренер: «Вовлекать человека в легкие прогулки по одному часу в день, позже — два часа в день. Какие-нибудь подвижные игры с детьми, за компанию велопрогулки, самокатные прогулки. Главное, чтобы все это было постепенно».



Главное, по мнению специалистов, вовремя разорвать замкнутый круг, когда человек просто стесняется заниматься спортом из-за своей плохой физической формы.



5. Занять его свободное время



Часто проблема людей с лишним весом — не слишком активный образ жизни. Специалисты советуют придумать для человека новые способы провести свободное время, которые в его жизни обычно заменяются на «посидеть перед телевизором» и «поесть». Это может быть что-то расслабляющее, например, поход на массаж, или, наоборот, активное — посещение выставок или выезды на природу. Еще лучше, если у человека появится новое хобби, заставляющее чаще выбираться из дома.



Конечно, если ваш близкий включился в процесс снижения веса, его обязательно нужно подбадривать и хвалить. Но важно, чтобы поощрения никак не были связаны с едой. Например, не стоит отмечать сброшенные килограммы походом в ресторан, пусть даже с самыми правильными блюдами. Важно найти новые источники радости, и тогда снижение веса будет комфортным, естественным и не очень трудным.