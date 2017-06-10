Смузи: польза и вред популярного коктейля

Очень модное лакомство сегодня — смузи. Перемолотые целиком овощи и фрукты с разными интересными добавками — это очень вкусно, но вот полезно ли? Стоматологи, например, говорят, что такая густая сладкая масса долго остается на зубах и очень ускоряет развитие кариеса. Так пить смузи или не пить?

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Название смузи произошло от английского слова smooth — «гладкий, однородный». То есть добавлять можно что угодно — блендер все приведет к одному знаменателю. Со смузи в руках нередко фотографировали голливудских звезд, эти коктейли пьют все. А некоторые даже заменяют ими обычную еду.



Стоматологи призывают к осторожности. После сладкого смузи на зубах оседает липкий налет — питательная среда для бактерий.



Мария Макеева, врач-стоматолог: «Бактерии используют различные сахара для своей жизнедеятельности, но в конце этой переработки сахаров они производят молочную кислоту. Молочная кислота имеет негативное воздействие на эмаль зуба и вызывает деминерализацию, а затем и кариес».



Поэтому врачи советуют пить смузи через соломинку либо полоскать после него рот. Ну и, конечно, точно не стоит заменять коктейлями весь рацион.



Мария Макеева, врач-стоматолог: «Смузи мягкие, не обеспечивают достаточной жевательной нагрузки для нашей зубочелюстной системы. Жевательная нагрузка необходима для активизации обменных процессов в кости, а кость поддерживает зубы».



Кроме того, при активном жевании выделяется больше слюны, которая обладает антибактериальными свойствами и содержит вещества, необходимые для восстановления эмали зубов. Отказ от твердой пищи может нарушить и этот процесс, и привести к перееданию. Жидкое быстрее уходит из желудка, и снова возникает чувство голода.



Однако отрицать достоинства смузи не стоит. Прежде всего, это точно лучше, чем сок. Ведь в смузи содержится полезная клетчатка, продукты измельчаются целиком. Ну и конечно, это прекрасный способ добавить к рациону фруктов, овощей и зелени.



Подчеркнем, что о пользе можно говорить только если в смузи не добавляются сахар, мед, сироп и тому подобные простые углеводы. Они, конечно, вредны.



Диетологи советуют употреблять такие коктейли лучше в первой половине дня и не относиться к ним как к напиткам. Смузи — это пусть и замаскированная, но еда, причем самостоятельное блюдо. И если включать его в свое меню, то от чего-то придется отказаться. Иначе будет переедание со всеми его нехорошими последствиями.



Подробности — в видеоматериале.