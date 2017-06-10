Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете

Программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» узнала все об отдыхе в прибалтийской Юрмале, а также выяснила, стоит ли ехать в Ниццу со скромным по меркам этого города бюджетом.
В советское время, о котором сейчас в Латвии вообще не любят вспоминать, в Юрмале отдыхала вся советская номенклатура. Была даже летняя резиденция у Брежнева. Репортеры НТВ отправились исследовать самый популярный курорт прибалтийской республики, имея с собой стандартный бюджет — 30 тысяч рублей.
Конкуренцию Юрмале в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» составил самый «русский» город Франции. Лазурку Ниццы облюбовали еще венценосные особы. Ее даже называли филиалом царского двора. Считалось, что климат в этих местах исключительно полезен и благоприятен для творчества. Именно в Ницце Антон Павлович Чехов написал «Три сестры», а Николай Васильевич Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ».
Как оказалось, погода в Юрмале действительно лотерейная. Это скрашивается огромными порциями в ресторанах по весьма приемлемым ценам. А вот Ницца для человека с бюджетом в 30 тысяч рублей оказалась совсем не похожа на город миллионеров. На роскошные яхты и виллы удалось посмотреть лишь издалека.
Подробности — в выпуске программы.
Конкуренцию Юрмале в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» составил самый «русский» город Франции. Лазурку Ниццы облюбовали еще венценосные особы. Ее даже называли филиалом царского двора. Считалось, что климат в этих местах исключительно полезен и благоприятен для творчества. Именно в Ницце Антон Павлович Чехов написал «Три сестры», а Николай Васильевич Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ».
Как оказалось, погода в Юрмале действительно лотерейная. Это скрашивается огромными порциями в ресторанах по весьма приемлемым ценам. А вот Ницца для человека с бюджетом в 30 тысяч рублей оказалась совсем не похожа на город миллионеров. На роскошные яхты и виллы удалось посмотреть лишь издалека.
Подробности — в выпуске программы.
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