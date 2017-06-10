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  • 10.06, 15:19
    Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете. курорты, Прибалтика, туризм и путешествия, Франция, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете

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    Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете

    Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете

    Пикник в Ницце или ресторан в Юрмале: что выбрать при стандартном бюджете

      Программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» узнала все об отдыхе в прибалтийской Юрмале, а также выяснила, стоит ли ехать в Ниццу со скромным по меркам этого города бюджетом.

      В советское время, о котором сейчас в Латвии вообще не любят вспоминать, в Юрмале отдыхала вся советская номенклатура. Была даже летняя резиденция у Брежнева. Репортеры НТВ отправились исследовать самый популярный курорт прибалтийской республики, имея с собой стандартный бюджет — 30 тысяч рублей.

      Конкуренцию Юрмале в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» составил самый «русский» город Франции. Лазурку Ниццы облюбовали еще венценосные особы. Ее даже называли филиалом царского двора. Считалось, что климат в этих местах исключительно полезен и благоприятен для творчества. Именно в Ницце Антон Павлович Чехов написал «Три сестры», а Николай Васильевич Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ».

      Как оказалось, погода в Юрмале действительно лотерейная. Это скрашивается огромными порциями в ресторанах по весьма приемлемым ценам. А вот Ницца для человека с бюджетом в 30 тысяч рублей оказалась совсем не похожа на город миллионеров. На роскошные яхты и виллы удалось посмотреть лишь издалека.

      Подробности — в выпуске программы.

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