«Шпионские» автогаджеты: как не угодить в тюрьму за видеорегистратор и GPS-трекер

Брелок вместо видеорегистратора, зеркало с едва заметной камерой или
GPS-трекер с микрофоном — за такие покупки тысячи водителей превратились в шпионов и наказаны по уголовной статье за шпионское оборудование.
По 138-й статье Уголовного кодекса до четырех лет тюрьмы можно получить за покупку и продажу, казалось бы, безобидных устройств: брелока с камерой, зеркала с регистратором и даже GPS-маяка с микрофоном.
Марат Аманлиев, юрист: «В постановлении речь идет о предметах, у которых есть внешние свойства, но есть и внутренние, скрытые свойства, закамуфлированные».
Является ли прибор спецсредством, решают эксперты.
Вячеслав Щербак, замначальника отдела Управления ЭКЦ МВД России: «Декамуфлирующими признаками будут являться соответствующая маркировка, относящаяся к функционалу устройства, и световая индикация».
Ввоз запрещенных товаров контролирует таможня, буквально на глаз определяя, есть ли в посылках шпионское оборудование. Запрещена ли покупка конкретного устройства, уточняйте на сайтах таможни и почты. Покупатель начинает нести ответственность, когда получает коробку. Чтобы не стать уголовником, при покупке требуйте сертификат.
Подробности и истории осужденных автомобилистов — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Марат Аманлиев, юрист: «В постановлении речь идет о предметах, у которых есть внешние свойства, но есть и внутренние, скрытые свойства, закамуфлированные».
Является ли прибор спецсредством, решают эксперты.
Вячеслав Щербак, замначальника отдела Управления ЭКЦ МВД России: «Декамуфлирующими признаками будут являться соответствующая маркировка, относящаяся к функционалу устройства, и световая индикация».
Ввоз запрещенных товаров контролирует таможня, буквально на глаз определяя, есть ли в посылках шпионское оборудование. Запрещена ли покупка конкретного устройства, уточняйте на сайтах таможни и почты. Покупатель начинает нести ответственность, когда получает коробку. Чтобы не стать уголовником, при покупке требуйте сертификат.
Подробности и истории осужденных автомобилистов — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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