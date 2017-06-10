Двойные стандарты
ТВ-Эфир
Двойные стандарты
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 13:50
    «Шпионские» автогаджеты: как не угодить в тюрьму за видеорегистратор и GPS-трекер. автомобили, гаджеты, Главная дорога. Специальный репортаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Шпионские» автогаджеты: как не угодить в тюрьму за видеорегистратор и GPS-трекер

    2 комментария

    «Шпионские» автогаджеты: как не угодить в тюрьму за видеорегистратор и GPS-трекер

    «Шпионские» автогаджеты: как не угодить в тюрьму за видеорегистратор и <nobr>GPS-трекер</nobr>

      Брелок вместо видеорегистратора, зеркало с едва заметной камерой или GPS-трекер с микрофоном — за такие покупки тысячи водителей превратились в шпионов и наказаны по уголовной статье за шпионское оборудование.

      По 138-й статье Уголовного кодекса до четырех лет тюрьмы можно получить за покупку и продажу, казалось бы, безобидных устройств: брелока с камерой, зеркала с регистратором и даже GPS-маяка с микрофоном.

      Марат Аманлиев, юрист: «В постановлении речь идет о предметах, у которых есть внешние свойства, но есть и внутренние, скрытые свойства, закамуфлированные».

      Является ли прибор спецсредством, решают эксперты.

      Вячеслав Щербак, замначальника отдела Управления ЭКЦ МВД России: «Декамуфлирующими признаками будут являться соответствующая маркировка, относящаяся к функционалу устройства, и световая индикация».

      Ввоз запрещенных товаров контролирует таможня, буквально на глаз определяя, есть ли в посылках шпионское оборудование. Запрещена ли покупка конкретного устройства, уточняйте на сайтах таможни и почты. Покупатель начинает нести ответственность, когда получает коробку. Чтобы не стать уголовником, при покупке требуйте сертификат.

      Подробности и истории осужденных автомобилистов — в видеоматериале программы «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru