В «Ясной поляне» стартовал фестиваль «Толстой Weekend»

В музее-заповеднике «Ясная поляна» в эти дни «играют» Толстого. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина там уже второй год подряд устраивают театральный фестиваль. Российские и европейские режиссеры ставят спектакли по произведениям русского классика прямо под открытым небом и именно в тех местах, где они и были написаны.

Две сцены поставили прямо посреди «Ясной поляны». И с одной стороны, все прекрасно: усадьба и театр — любимое у русских дворян сочетание. С другой — отдельно взятый дворянин Толстой такому роялю в кустах вряд ли бы обрадовался.



У Толстого с театром были сложные отношения. В юности он играл в водевиле «Горе от тещи», смеша барышень, а потом опростился и возненавидел фальшивые игрища, а Чехову сказал: пьесы Шекспира плохи, но твои еще хуже.



Начать толстовский уикенд решили с главного — «Войны и мира». Толстой написал роман, Прокофьев музыку, а поставил все музыкальный театр Немировича-Данченко.



И музыканты здесь в двояком положении — с одной стороны, усадьба вдохновляет, с другой — акустику родного зала не сравнить с открытым воздухом.



«Толстой Weekend» уже проводили — в 2016 году по инициативе тульского губернатора. Тогда, правда, это было не лето, а осень. В этом году специально в надежде на хорошую погоду перенесли, но не вышло.



Подробности — в сюжете Алины Репиной.