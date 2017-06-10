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  • 10.06, 09:16

    WSJ: США и РФ провели «тайные переговоры» по зонам деэскалации в Сирии

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    WSJ: США и РФ провели «тайные переговоры» по зонам деэскалации в Сирии

    WSJ: США и РФ провели «тайные переговоры» по зонам деэскалации в Сирии

    Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Кремлем по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии.

    По данным издания, представители России и США провели как минимум две «тайные встречи» в Иордании, а еще одна встреча должна была состояться на уходящей неделе в Аммане, однако была отменена из-за несовпадения рабочих графиков ее участников.

    С американской стороны переговоры ведут спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в РФ) Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни.

    По данным WSJ, Вашингтон рассчитывает согласовать с Москвой действия по уничтожению ИГ и необходимые для этого средства. Если зоны деэскалации на юго-западе Сирии докажут свою эффективность, стороны готовы продолжить диалог с целью установить такие зоны и в других частях страны, отмечают источники газеты. Однако проведение дальнейших переговоров находится под угрозой из-за нарастающего напряжения между США и Сирией.

    В Москве и Вашингтоне информацию не комментируют.

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