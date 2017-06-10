В Мексике раскопали стадион с 34 обезглавленными «футболистами»

Площадку для игры ацтеков в «кровавый мяч» нашли на месте отеля в Мехико.
Гигантский храм бога жизни, света и мудрости Кетцалькоатла, которому поклонялись ацтеки, обнаружили на месте снесенного в центре Мехико. Сооружение включало в себя площадку для игры в мяч, участники которой беспощадно, как было принято в те времена, приносились в жертву, сообщает Phys.org.
Археологи обнаружили на площадке в храме 32 комплекта шейных костей. Судя по всему, все эти люди проиграли и были обезглавлены.
Археологи предполагают, что храм был построен предположительно между 1486 и 1502 годами. Это гигантский полукруг, расположенный на большой прямоугольной основе. Высота храма могла составлять более 30 метров.
Министр культуры Мексики Мария Кристина Гарсия сообщила, что руины храма будут вскоре доступны для туристов.
Археологи обнаружили на площадке в храме 32 комплекта шейных костей. Судя по всему, все эти люди проиграли и были обезглавлены.
Археологи предполагают, что храм был построен предположительно между 1486 и 1502 годами. Это гигантский полукруг, расположенный на большой прямоугольной основе. Высота храма могла составлять более 30 метров.
Министр культуры Мексики Мария Кристина Гарсия сообщила, что руины храма будут вскоре доступны для туристов.
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