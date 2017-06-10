Немецкому политику запретили въезд на Украину из-за визита в Крым

Служба безопасности Украины запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны
из-за его визита в Крым в марте 2017 года.
СБУ запретила экс-депутату бундестага, бывшему вице-президенту парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшему статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру въезд на территорию Украины на пять лет.
Как сообщает телеканал «112 Украина», решение было принято из-за визита Виммера в Крым весной этого года.
Политик, представлявший «Христианско-демократический союз», посетил полуостров в составе делегации Европарламента, куда также входили политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ ввела санкции и против некоторых членов этой группы, сообщает РИА Новости.
Как сообщает телеканал «112 Украина», решение было принято из-за визита Виммера в Крым весной этого года.
Политик, представлявший «Христианско-демократический союз», посетил полуостров в составе делегации Европарламента, куда также входили политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ ввела санкции и против некоторых членов этой группы, сообщает РИА Новости.
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