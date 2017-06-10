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  • 10.06, 04:44

    Немецкому политику запретили въезд на Украину из-за визита в Крым

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    Немецкому политику запретили въезд на Украину из-за визита в Крым

    Немецкому политику запретили въезд на Украину <nobr>из-за</nobr> визита в Крым

    Служба безопасности Украины запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны из-за его визита в Крым в марте 2017 года.

    СБУ запретила экс-депутату бундестага, бывшему вице-президенту парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшему статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру въезд на территорию Украины на пять лет.

    Как сообщает телеканал «112 Украина», решение было принято из-за визита Виммера в Крым весной этого года.

    Политик, представлявший «Христианско-демократический союз», посетил полуостров в составе делегации Европарламента, куда также входили политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ ввела санкции и против некоторых членов этой группы, сообщает РИА Новости.

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