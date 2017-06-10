Белый дом: Трамп посетит Польшу, где произнесет большую речь

В Белом доме назвали предстоящий визит американского президента в Польшу демонстрацией приоритетов по укреплению коллективной обороны НАТО.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит с визитом Польшу перед саммитом «двадцатки» в Гамбурге, который намечен на 7–8 июля.



Из заявления Белого дома: «Визит подтвердит непоколебимую приверженность Америки обязательствам пред одним из наших ближайших европейских партнеров и подчеркнет приоритет администрации укреплять коллективную оборону НАТО».



Дональд Трамп намерен обсудить с президентом Польши Анджеем Дудой ряд двусторонних и региональных вопросов. Также сообщается, что в ходе визита американский президент выступит с большой речью.