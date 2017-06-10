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  • 10.06, 01:42

    Белый дом: Трамп посетит Польшу, где произнесет большую речь

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    Белый дом: Трамп посетит Польшу, где произнесет большую речь

    Белый дом: Трамп посетит Польшу, где произнесет большую речь

    В Белом доме назвали предстоящий визит американского президента в Польшу демонстрацией приоритетов по укреплению коллективной обороны НАТО.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит с визитом Польшу перед саммитом «двадцатки» в Гамбурге, который намечен на 7–8 июля.

    Из заявления Белого дома: «Визит подтвердит непоколебимую приверженность Америки обязательствам пред одним из наших ближайших европейских партнеров и подчеркнет приоритет администрации укреплять коллективную оборону НАТО».

    Дональд Трамп намерен обсудить с президентом Польши Анджеем Дудой ряд двусторонних и региональных вопросов. Также сообщается, что в ходе визита американский президент выступит с большой речью.

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