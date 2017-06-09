Коалиция США назвала правомерным применение фосфорных бомб в Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.
Коалиция во главе с США распространила заявление о применении фосфорных бомб в ходе военных операций в Сирии. Свои действия военные называют оправданными.
Из заявления коалиции: «Белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток».
Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция заявляет, что в ходе недавних бомбардировок военные соблюдали меры предосторожности.
Из заявления коалиции: «Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск случайного вреда мирным жителям и ущерб гражданским объектам. Однако ИГ продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их».
Накануне сирийское агентство SANA сообщило о авиаударах коалиции по Ракке. Погибли, по предварительным данным, 14 мирных жителей. Очевидцы рассказали, что военные применяли фосфорные бомбы.
США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.
Из заявления коалиции: «Белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток».
Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция заявляет, что в ходе недавних бомбардировок военные соблюдали меры предосторожности.
Из заявления коалиции: «Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск случайного вреда мирным жителям и ущерб гражданским объектам. Однако ИГ продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их».
Накануне сирийское агентство SANA сообщило о авиаударах коалиции по Ракке. Погибли, по предварительным данным, 14 мирных жителей. Очевидцы рассказали, что военные применяли фосфорные бомбы.
США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.
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