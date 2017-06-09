Слуга всех господ
ТВ-Эфир
Слуга всех господ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 00:10

    Коалиция США назвала правомерным применение фосфорных бомб в Сирии

    комментировать

    Коалиция США назвала правомерным применение фосфорных бомб в Сирии

    Коалиция США назвала правомерным применение фосфорных бомб в Сирии

    Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.

    Коалиция во главе с США распространила заявление о применении фосфорных бомб в ходе военных операций в Сирии. Свои действия военные называют оправданными.

    Из заявления коалиции: «Белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток».

    Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция заявляет, что в ходе недавних бомбардировок военные соблюдали меры предосторожности.

    Из заявления коалиции: «Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск случайного вреда мирным жителям и ущерб гражданским объектам. Однако ИГ продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их».

    Накануне сирийское агентство SANA сообщило о авиаударах коалиции по Ракке. Погибли, по предварительным данным, 14 мирных жителей. Очевидцы рассказали, что военные применяли фосфорные бомбы.

    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru