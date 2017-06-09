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  • 09.06, 22:40
    В Петербурге передано в суд дело о расстреле омоновцев на Муринской дороге. ОМОН, Санкт-Петербург, полиция, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге передано в суд дело о расстреле омоновцев на Муринской дороге

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    В Петербурге передано в суд дело о расстреле омоновцев на Муринской дороге

    В Петербурге передано в суд дело о расстреле омоновцев на Муринской дороге

      Налетчики, расстрелявшие полицейских на Муринской дороге, предстанут перед судом.

      Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих нападавших — Геннадия Левинского, Алексея Геворкяна и Аркадия Нусимовича. Последнего считают руководителем группировки, совершившей дерзкое преступление.

      Напомним: в декабре 2015 года машину с транспортным ОМОНом заблокировала «Газель», после чего налетчики открыли огонь и вытащили из служебного УАЗа баулы с деньгами. Подполковник полиции погиб, а сидевший за рулем прапорщик получил ранения и ожоги.

      Задержать нападавших удалось лишь спустя пять месяцев. И, по данным прокуратуры, за это время они успели с шиком потратить 24 миллиона рублей. Налетчики приобрели три иномарки премиум-класса. Сообщается также о недвижимости. Сейчас на всё это имущество наложен арест.

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