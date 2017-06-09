Орловские священники поблагодарили главу «Газпрома» за помощь в создании духовного центра

В поселке Вятский Посад Орловской области сегодня открылся большой православный центр. На заброшенном когда-то месте появились обширные церковные постройки и образовательные учреждения. На освящение главного храма сегодня пригласили меценатов. Храм Сретения Господня полностью построен на средства благотворителей.

Еще пару лет назад на этом месте в поселке Вятский Посад были пустырь, бездорожье и недостроенная заброшенная школа. Сегодня здесь с размахом открывают уникальный православный центр с храмами, часовней, гимназией, пансионом и школой народных ремесел.



Православная гимназия в честь преподобного Алексия рассчитана на 150 учеников. В регионе это первая школа, построенная за счет благотворительных средств. Здесь будут учиться сироты из разных регионов по специальной программе с углубленным изучением истории, русской литературы и основ православия.



Для верующих звон колоколов храма Сретения Господня как биение сердца еще одного нового духовного центра России. 40-метровый собор с золотыми куполами и иконостасом из белого мрамора освящает духовник патриарха Московского и всея Руси схиархимандрит Илий. Даже начавшийся проливной дождь не смог испортить праздник. Крестный ход с молитвой и благодарностью Богу за рождение чудо-центра.



Местные жители поражены рекордными темпами строительства. Прошлым летом патриарх Кирилл осматривал место будущего центра, освящал купола и звонницу главного храма, и вот появился не только собор, а целый комплекс зданий для образования детей и развития ремесел. Сегодня священнослужители и орловские власти благодарили строителей и меценатов за помощь в добром деле. Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал поддержку и подарил духовному центру книгу «Симфония на Новый и Ветхий Завет», изданную сто лет назад.



Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»: «В этом трехэтажном здании разместиться целая фабрика, где лучшие мастера Черноземья будут не только создавать рукотворные шедевры из дерева, металла, глины, стекла, но и обучать детей с пяти лет русским ремеслам. Здесь же создадут и музей народного творчества».



В православной артели уверены — им удастся возродить производство часов «Янтарь» эксклюзивной серии. Авторские крупногабаритные часы планируют делать на заказ. Желающих гимназистов обучат часовому делу, а потом и трудоустроят. Детей планируют приобщать и к сельскому хозяйству, передает корреспондент НТВ Ольга Чернова.



Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «В планах еще строительство спорткомплекса и бассейна. Школа народных ремесел заработает уже с нового учебного года. Еще через год здесь будут встречать первых гимназистов».