Сербия готовит судебный иск к НАТО из-за бомбардировок 1999 года

Сегодня в Белграде вспоминают натовские бомбардировки. 18 лет назад здесь завершилась первая в Европе наступательная операция военного блока, называющего себя оборонительным. Однако Сербия готовит судебный иск к Альянсу, обвиняя его в использовании запрещенных боеприпасов с обедненным ураном.

291 НАТО

Сербия

В начале ракетные удары были нанесены по территории нынешней Черногории, которая только что присоединилась к НАТО. Причем, по данным социологов, вопреки воле большинства граждан.



18 лет назад натовская авиация сбросила на Югославию последние бомбы, доведя счет убитых до 2000 человек, 400 из них — дети. Запад назначил виновными сербов и сам наказал их. Без всяких санкций ООН.



Славиша Голубович, полковник армии Сербии: «Самолет вылетел с базы в Италии, прошел через воздушное пространство Венгрии и Румынии и пересек границу с Сербией с северо-востока. Сбросил две бомбы на Белград. Вот тут-то мы его и подбили. Точное время — 20 часов 42 минуты. В тот момент мы еще не знали, какой самолет сбили. Знали, что он упал. Видели это своими глазами и на радарах».



Командир дивизиона, сбившего «Стэлс», Золтан Дани, говорит, что на обнаружение и наведение ракеты у них ушло 20 секунд. 21-я секунда могла бы стоить югославским офицерам жизни: войска НАТО подавляли их зенитные бригады.



После того, как офицеры югославской армии сбили «Стэлс» советской ракетой, американцы свернули дорогостоящую программу. Обломки F-117 хранятся в музее авиации недалеко от белградского аэропорта Николы Теслы. А вся электроника и куски обшивки, как говорят, была переправлена в Россию.



Спустя 18 лет сербы в Белграде до сих пор стоят разрушенными здания министерств обороны и внутренних дел. Казалось бы, с тех пор мир изменился, теперь американские бомбы падают в других местах, но сербы, даже молодежь, ничего не забыли, и готовят судебный иск к НАТО, передает из Сербии корреспондент НТВ Сергей Холошевский.

