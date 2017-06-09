«Сбербанк» устранил сбой в обслуживании карт

Технический сбой в работе систем «Сбербанка» устранен, он затронул менее 10% операций с картами и длился 40 минут.
Об этом официально сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка вскоре после того, как в СМИ появились сообщения о масштабном сбое в обслуживании банковских карт. Для клиентов банка было недоступно и снятие наличных через банкоматы.
По одной информации, это касалось только терминалов, которые обслуживает «Сбербанк». По другой, проблемы возникли еще у ВТБ24. В колл-центрах «Райффайзенбанка», «Юникредитбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка» газете «Ведомости» сообщили, что расплатиться не удается из-за проблем с их собственными картами.
По одной информации, это касалось только терминалов, которые обслуживает «Сбербанк». По другой, проблемы возникли еще у ВТБ24. В колл-центрах «Райффайзенбанка», «Юникредитбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка» газете «Ведомости» сообщили, что расплатиться не удается из-за проблем с их собственными картами.
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