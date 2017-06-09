Отпуск под угрозой: «ВИМ-Авиа» отменяет несколько чартеров из Петербурга

В Ростуризме призвали туроператоров не продавать путевки с перелетом авиакомпанией
«ВИМ-Авиа». Между тем сам авиаперевозчик временно приостанавливает рейсы из Петербурга в Анталью.
Сотни петербургских туристов вынуждены экстренно менять планы на отпуск. Из-за отмены некоторых чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» они не могут вылететь на курорты.
К примеру, оператор «Туи» отменил туры из Петербурга в Анталью, которые выполняются «ВИМ-Авиа». Об этом компания уведомила представителей Альянса туристических агентств. Аннулированными оказались путевки с датой заезда до 21 июня. Туристам предлагают обратиться в офисы турфирм, где им предложат замену тура в Турцию на другое направление или возврат денег.
О том, что «ВИМ-Авиа» сокращает перелеты, компания сообщила на своем сайте в начале месяца. Но какие именно рейсы и до какого числа информации не было. Сегодня обеспокоенные люди пытаются дозвониться до кол-центра «ВИМ-Авиа». Время ожидания составляет в лучшем случае полчаса. Пресс-служба так же не отвечает.
Ровно десять лет для «ВИМ-Авиа» прозвенел первый тревожный звонок. Руководитель Росавиации Евгений Бачурин назвал компанию, которая чаще других задерживает вылеты чартеров. В прошлом году этот сигнал уже нельзя было не услышать: рейсы массово задерживались в среднем на 16 часов. Сегодня пассажиров этой авиакомпании встречает объявление не о переносе, а об отмене рейса.
Елена Арсентьева, турист: «Мы год планировали эту поездку. Путевку купили еще в марте. Со мной едет пятилетний ребенок и бабушка. Мы накопили деньги на путевку. Вечером в четверг нам звонит представитель турфирмы и сообщает плохие новости».
Проблемы компании начались после того, как она не смогла справиться со своими аппетитами. Она выполняла регулярные и чартерные рейсы, пассажирские и грузовые, внутренние, и международные. Собственный авиапарк составляет 26 самолетов.
По официальной информации Ассоциации туроператоров России, за последнюю неделю пострадало уже более 10 тысяч человек. Это цифра неокончательная. Ценовая политика на грани демпинга делала предложения от «ВИМ-Авиа» очень привлекательными.
Марина Семёнова, представитель туристической компании: «Мы отговариваем туристов от перелетов „ВИМ-Авиа“ и советуем им какие-то альтернативные варианты. Либо берем расписку, если они хотят минимальную стоимость».
На официальном сайте «ВИМ-Авиа» руководство компании приносит извинения пассажирам и сообщает, что для стабилизации ситуации будет сокращено почти 13 процентов рейсов. Но что делать людям, купившим на них билеты, ответа нет. Все подробности компания обещала опубликовать 8 июня. Однако последняя новость датирована днем. Достучаться до офиса самой компании также не представляется возможным.
Чтобы предотвратить эффект домино, особенно в начале отпускного сезона, проблемы с авиаперевозчиком туроператоры решали всем миром. Они в срочном порядке искали и находили других перевозчиков, которые в большинстве случаев выручали, но за другие, большие деньги.
По самым скромным подсчетам, на то, чтобы полностью справиться с последствиями коллапса, уйдет не менее двух недель. По крайней мере, так уверенно заявил министр транспорта Максим Соколов. Однако пока никто из высокопоставленных чиновников не дал ответа на вопрос: как сделать так, чтобы подобные ситуации вообще не повторялись.
Наиболее радикальный метод решения подобных проблем в будущем предлагает Росавиация. Федеральное агентство воздушного транспорта официально заявило, что если массовые задержки рейсов продолжатся, то тогда оно может вообще отменить все чартеры. И, как говорят, такая перспектива должна подтолкнуть других перевозчиков к солидарности. Не поможешь «ВИМ-Авиа» сегодня, тебя самого лишат чартеров завтра.
Корреспондент НТВ Александр Щерба разбирался в причинах нелетной ситуации.
К примеру, оператор «Туи» отменил туры из Петербурга в Анталью, которые выполняются «ВИМ-Авиа». Об этом компания уведомила представителей Альянса туристических агентств. Аннулированными оказались путевки с датой заезда до 21 июня. Туристам предлагают обратиться в офисы турфирм, где им предложат замену тура в Турцию на другое направление или возврат денег.
О том, что «ВИМ-Авиа» сокращает перелеты, компания сообщила на своем сайте в начале месяца. Но какие именно рейсы и до какого числа информации не было. Сегодня обеспокоенные люди пытаются дозвониться до кол-центра «ВИМ-Авиа». Время ожидания составляет в лучшем случае полчаса. Пресс-служба так же не отвечает.
Ровно десять лет для «ВИМ-Авиа» прозвенел первый тревожный звонок. Руководитель Росавиации Евгений Бачурин назвал компанию, которая чаще других задерживает вылеты чартеров. В прошлом году этот сигнал уже нельзя было не услышать: рейсы массово задерживались в среднем на 16 часов. Сегодня пассажиров этой авиакомпании встречает объявление не о переносе, а об отмене рейса.
Елена Арсентьева, турист: «Мы год планировали эту поездку. Путевку купили еще в марте. Со мной едет пятилетний ребенок и бабушка. Мы накопили деньги на путевку. Вечером в четверг нам звонит представитель турфирмы и сообщает плохие новости».
Проблемы компании начались после того, как она не смогла справиться со своими аппетитами. Она выполняла регулярные и чартерные рейсы, пассажирские и грузовые, внутренние, и международные. Собственный авиапарк составляет 26 самолетов.
По официальной информации Ассоциации туроператоров России, за последнюю неделю пострадало уже более 10 тысяч человек. Это цифра неокончательная. Ценовая политика на грани демпинга делала предложения от «ВИМ-Авиа» очень привлекательными.
Марина Семёнова, представитель туристической компании: «Мы отговариваем туристов от перелетов „ВИМ-Авиа“ и советуем им какие-то альтернативные варианты. Либо берем расписку, если они хотят минимальную стоимость».
На официальном сайте «ВИМ-Авиа» руководство компании приносит извинения пассажирам и сообщает, что для стабилизации ситуации будет сокращено почти 13 процентов рейсов. Но что делать людям, купившим на них билеты, ответа нет. Все подробности компания обещала опубликовать 8 июня. Однако последняя новость датирована днем. Достучаться до офиса самой компании также не представляется возможным.
Чтобы предотвратить эффект домино, особенно в начале отпускного сезона, проблемы с авиаперевозчиком туроператоры решали всем миром. Они в срочном порядке искали и находили других перевозчиков, которые в большинстве случаев выручали, но за другие, большие деньги.
По самым скромным подсчетам, на то, чтобы полностью справиться с последствиями коллапса, уйдет не менее двух недель. По крайней мере, так уверенно заявил министр транспорта Максим Соколов. Однако пока никто из высокопоставленных чиновников не дал ответа на вопрос: как сделать так, чтобы подобные ситуации вообще не повторялись.
Наиболее радикальный метод решения подобных проблем в будущем предлагает Росавиация. Федеральное агентство воздушного транспорта официально заявило, что если массовые задержки рейсов продолжатся, то тогда оно может вообще отменить все чартеры. И, как говорят, такая перспектива должна подтолкнуть других перевозчиков к солидарности. Не поможешь «ВИМ-Авиа» сегодня, тебя самого лишат чартеров завтра.
Корреспондент НТВ Александр Щерба разбирался в причинах нелетной ситуации.
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