В Михайловском саду Петербурга «расцвел» русский авангард

В центре Петербурга открывается X фестиваль «Императорские сады России».

Юбилейный фестиваль «Императорские сады России» посвятили ярким представителям мира искусств 1910–1920-х годов и назвали «Авангарденс».



В самом начале экспозиции посетителей встречают две ярко-красные абстрактные фигуры. На первый взгляд, они никак не связаны друг с другом. Но, только посмотрев под определенным углом, начинаешь понимать, какое оно, лицо русского авангарда.



В XXI веке авангардные образы всё так же наполнены революционными идеями. Будь то арт-объекты из вторично переработанных материалов или просто эстетические абстракции. В этом году авторы не обошли стороной и тему грядущего Кубка конфедераций.



По задумке автора, композиция символизирует бескомпромиссную борьбу двух футболистов. И, судя по цветам, у болельщиков, кажется, есть теперь еще один повод пошутить над уровнем игроков некоторых команд.



Погрузившись в атмосферу множества модернистских инсталляций, здесь можно услышать даже биение сердца авангардной культуры. Поиск новых форм — один из главных манифестов русского авангарда.



И спустя столетие современные авторы продолжают переосмыслять эталонные идеи Малевича и Филонова, Татлина и Кандинского. В итоге рождается, к примеру, супрематический орган или уютное гнездо для ландшафтного дизайна и даже своя парикмахерская.



Кирилл Сарычев, участник фестиваля: «Мы ее называем сюрреалистической парикмахерской. В вывеске перепутаны все буквы, то есть как будто ты проснулся и оказался в странном месте. И здесь мы каждый день будем делать перформанс на тему причесок и изменения внешности. Но опять же это будет то, чего вы никогда не увидите в парикмахерской. То, чего никогда не может произойти».



Порой работы приобретают самые неожиданные формы, которым могли бы позавидовать и «передвижники», и «мирискусники». Всего на фестивале — более 50 композиций. И каждая доказывает, что авангардисты по-прежнему на шаг впереди.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов изучил ландшафтные композиции, садовые инсталляции и арт-объекты.