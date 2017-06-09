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  • 09.06, 19:39
    В Михайловском саду Петербурга «расцвел» русский авангард. Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи, парки и скверы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Михайловском саду Петербурга «расцвел» русский авангард

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    В Михайловском саду Петербурга «расцвел» русский авангард

    В Михайловском саду Петербурга «расцвел» русский авангард

      В центре Петербурга открывается X фестиваль «Императорские сады России».

      Юбилейный фестиваль «Императорские сады России» посвятили ярким представителям мира искусств 1910–1920-х годов и назвали «Авангарденс».

      В самом начале экспозиции посетителей встречают две ярко-красные абстрактные фигуры. На первый взгляд, они никак не связаны друг с другом. Но, только посмотрев под определенным углом, начинаешь понимать, какое оно, лицо русского авангарда.

      В XXI веке авангардные образы всё так же наполнены революционными идеями. Будь то арт-объекты из вторично переработанных материалов или просто эстетические абстракции. В этом году авторы не обошли стороной и тему грядущего Кубка конфедераций.

      По задумке автора, композиция символизирует бескомпромиссную борьбу двух футболистов. И, судя по цветам, у болельщиков, кажется, есть теперь еще один повод пошутить над уровнем игроков некоторых команд.

      Погрузившись в атмосферу множества модернистских инсталляций, здесь можно услышать даже биение сердца авангардной культуры. Поиск новых форм — один из главных манифестов русского авангарда.

      И спустя столетие современные авторы продолжают переосмыслять эталонные идеи Малевича и Филонова, Татлина и Кандинского. В итоге рождается, к примеру, супрематический орган или уютное гнездо для ландшафтного дизайна и даже своя парикмахерская.

      Кирилл Сарычев      , участник фестиваля: «Мы ее называем сюрреалистической парикмахерской. В вывеске перепутаны все буквы, то есть как будто ты проснулся и оказался в странном месте. И здесь мы каждый день будем делать перформанс на тему причесок и изменения внешности. Но опять же это будет то, чего вы никогда не увидите в парикмахерской. То, чего никогда не может произойти».

      Порой работы приобретают самые неожиданные формы, которым могли бы позавидовать и «передвижники», и «мирискусники». Всего на фестивале — более 50 композиций. И каждая доказывает, что авангардисты по-прежнему на шаг впереди.

      Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов изучил ландшафтные композиции, садовые инсталляции и арт-объекты.

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