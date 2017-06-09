Суд в США отказал двум шимпанзе в человеческих правах

Американский суд отказался признать, что два шимпанзе из штата Нью-Йорк обладают теми же правами, что и человек.

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Интересы животных представляли активисты организации Nonhuman Rights Project («Нечеловеческие права»). Больше трех лет назад они подписали петицию и потребовали забрать приматов с кличками Томми и Кико из рук частных владельцев и передать их в заповедник.



Правозащитники утверждали, что шимпанзе, как и человек, обладают правом на свободу и не должны содержаться в клетках. Свои доводы представители организации подкрепляли выдержками из трудов британского ученого Джейн Гудолл. Она считает, что приматы могут вести себя, общаться и познавать окружающий мир так же, как люди. Суд с этими аргументами не согласился. В итоговом решении говорится, что наличие общих черт с человеком не означает наличие равных с ним прав и обязанностей.